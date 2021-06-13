娱乐圈向来是不缺乏美女的。在大家印象中，美女明星们都应该嫁给高颜值的帅哥，这样才般配。但其实不然，在如今的娱乐圈就有很多美女明星的老公颜值并不高，甚至有的可以用丑男来形容，可这些女明星还是义无反顾的嫁了。那么究竟有哪些女明星嫁给丑男老公了呢，一起来盘点一下吧。

1、苗圃

最近，苗圃大21岁的老公终于露出了庐山真面目，但是却因为长得丑而被网友们吐槽。其实苗圃的老公陈义红背景十分强大，也很有资本，这样的人就不要跟人家比颜值了吧。

2、赵薇

赵薇的老公黄有龙是一位富商，财力雄厚但是颜值却不怎么高。但是美丽的赵薇还是嫁给了他。好在赵薇基因强大，女儿小四月遗传了妈妈的高颜值，要是长相随爸爸那可就不妙了。

3、黎姿

当年大美女黎姿在事业上升期嫁给了富商马廷强。当时马廷强因为长得不够英俊而被网友们吐槽配不上大美女黎姿。但是黎姿嫁给他之后没有再回到娱乐圈发展，而是安心做了富家太太，生活得很幸福。

4、陈意涵

陈意涵的老公许富翔颜值也不算高，也因为如此，夫妻二人在录制综艺节目时被其他嘉宾吐槽。许富翔颜值不高但是却很宠爱陈意涵，简直将她当成了小公主。

5、林青霞

最为惊艳了一个时代的大美女林青霞当年嫁给了富商邢李原之后便息影了。邢李原是个富商，很有钱，但是颜值真的是一言难尽。林青霞的女儿们颜值都不算很高，不知道是不是因为父亲基因太强大的缘故。

6、陈慧琳

陈慧琳也是香港娱乐圈的大美女，但是却嫁给了一位颜值不高的富商。结婚生子之后陈慧琳便鲜少露面。虽然当时有网友吐槽陈慧琳嫁的人太丑，但是这并不妨碍人家过得很好。

7、蒋雯丽

大家都知道蒋雯丽的老公是导演顾长卫，作为导演顾长卫成绩还是很不错的，但是颜值实在是不高。可能蒋雯丽真是是爱才华胜过爱颜值，所以才会嫁给顾长卫。

8、张雨绮

当年张雨绮与导演张全安走到一起时不少网友都吐槽说是一朵鲜花插在了牛粪上。因为两人颜值差距太大了一个是美女明星，一个是光头导演，怎么看都不般配。当然这对在当时看来并不般配的夫妻最终选择了离婚。