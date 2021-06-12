前一段时间汪小菲与老婆大S闹离婚的事情可以说是娱乐圈的一大新闻。就在事情过去一段时间之后，大S的婆婆也就是汪小菲的母亲张兰站出来汪小菲与大S并没有离婚，小两口就是吵架而已。张兰为了让儿子跟儿媳和好打电话给大S的妈妈，让她好好劝劝大S放弃离婚的念头。可以说张兰为了儿子与儿媳的事情操碎了心。

这件事情也让低调了很久的张兰再次被推上了风口浪尖，没想到当年说一不二强势的商界女强人竟然也有如今求人的时刻。

张兰年轻时吃过很多苦，甚至去加拿大的餐厅中刷过盘子。在加拿大的张兰凭借着自己吃苦耐劳赚了一些钱回到国内开始创业。她从开饭店开始，生意越来越好。

上个世纪90年代末期，张兰创办了俏江南集团，生意可以说是越来越好。张兰巅峰时期身价高达几十个亿，她是很多人羡慕的女强人。而在张兰春风得意之际，儿子汪小菲学成归国，成为妥妥的钻石王老五。

汪小菲凭借着富二代的身份，与圈内不少女明星都熟悉甚至是谈过恋爱。与他有过情感纠葛的人有张雨绮、安以轩等等。但是汪小菲最终娶了比自己大5岁的大S。在大S嫁给汪小菲之后不少粉丝都为她感到担心，他们担心张兰太过强势，大S会吃亏。

据说大S与汪小菲的婚礼都是张兰一手操办的，从婚纱的选择到婚礼的布置，大S都听婆婆的。后来大S为了生孩子也不得不听从张兰的建议，破例开始吃肉，调理自己的身体，让自己更容易受孕。大S辛苦的为汪小菲生下了两个孩子。

当年张兰为儿子汪小菲以及儿媳大S举办了一个盛大的婚礼，也因为这场婚礼惹怒了另外一位富二代王思聪。因为张兰当时对外声称儿子的婚礼时由王健林赞助的。王思聪却站出来否认，自此两家可谓是势同水火。

2015年张兰遇到官司仲裁，资产被冻结。王思聪倒是站出来幸灾乐祸了。面对事业遭遇的危机，张兰一家人空前的团结度过危机。如今的张兰将大部分的工作交给了儿子汪小菲，张兰则低调了很多。

如今的张兰的确是不能跟巅峰时刻相比了，她也再也没有了昔日的张扬。她应该是更加希望家庭和谐，能够与儿孙一起共享天伦之乐。

63岁的张兰，热衷于直播带货，有网友调侃“老太太这么缺钱吗？”不久前，张兰在汪小菲家开直播卖粽子和墨镜。网友询问她大s和汪小菲的感情现状。张兰一开始反复说一句“谣言止于智者”，接着就开始猛夸汪小菲很优秀，值得喜欢，随后主动提起大S，“我儿子好着呢，优秀着呢，媳妇也好着呢。”没想到，却招致汪小菲不满，让她不要说他们的事。