2011年央视《星光大道》表演舞台上，一位来自山东农村穿着军大衣的农民一举成名，成为了家喻户晓的草根明星，甚至还登上了春晚的舞台进行表演。大衣哥朱之文成名之后却时常引发争议，甚至是黑料不断。那么这些年来大衣哥朱之文究竟都引发了哪些争议呢？一起来盘点一下吧。

1、作品被告侵权

最近大衣哥因为新作品《热泪颂》而被曾经的合作对象谷传民告上了法庭，因为这首歌曲是谷传民所创作的。大衣哥被告侵权。惹上官司的大衣哥不知道这次该如何面对。

2、购买百万豪车引发争议

大衣哥一直走得人设就是农民，形象看上去十分的贫困，但是走红多年，大衣哥靠着代言跟商演赚了不少钱，于是便购买了豪车。而这竟然被人说是飘了，忘本了。

3、过度包装惹争议

在朱之文走红之后，可以说是商演与代言不断，他所赚的钱完全可以让他过上更好的生活。但是大衣哥却一直住在农村里，到外面演出还是一身很旧的军大衣。他花费了很大的功夫就是要将自己包装成一个普通的农民形象。明明有钱了，还如此包装，网友们都质疑他的包装有点过了。

4、摆拍、作秀惹争议

朱之文走红之后就连朱之文的妻子也经常拍视频上传。有一次朱之文的妻子晒出一段视频，是朱之文亲自下地用镰刀割麦的视频。网友们立刻吐槽到，明明有机械，干嘛非要手动割麦，这明摆着就是摆拍跟作秀呀。

5、炒作节俭的人设惹争议

朱之文吃发霉馒头的一段视频曾经在网上引发热议，明明家境不错，非要吃发霉的馒头，为的就是要炒作节俭的人设吧，但炒作的痕迹也太重了，难怪争议不断。

6、给家乡捐钱惹争议

朱之文走红之后赚了钱便开始为自己的家乡捐钱。朱之文老家的很多路以及桥都是朱之文捐款修建的。而且朱之文有钱后不少人前来借钱，却很少有人还，这让朱之文不堪其扰。他也公开吐槽过这些事情。朱之文因为这件事惹来争议，也让网友们看到了人性丑陋的一面。

7、儿子与女儿辍学啃老

朱之文走红之后赚的钱自然多了起来，朱之文的儿子与女儿学习成绩并不好，早早便辍学在家。两个孩子并没有外出工作而是在家啃老。朱之文失败的教育引发了不小的争议。

8、儿媳妇利用其名气炒作赚钱

朱之文有一个非常漂亮的儿媳妇陈亚男。陈亚男他利用公公的名气做起了网红。陈亚男的直播间中经常会出现朱之文的身影。全家合体捞金，难免引发争议。