影视圈中的奖项可以说是五花八门，有的奖看热度，有奖项的看实力。当然，作为明星来说还是觉得看实力的奖项含金量最高。但是不少明星在拿到了含金量较高的大奖时，竟然被网友们群嘲了。在网友们看来他们根本不配拿这样的大奖。那么娱乐圈有哪些明星明明拿了大奖却被人冷嘲热讽呢？一起来盘点一下吧。

1、童瑶

最近，上海白玉兰奖颁奖典礼刚刚落下帷幕，这一届的白玉兰视后被女演员童瑶所获得。但是童瑶获得视后之后网上质疑声不断，因为网友们觉得同样获得提名的热依扎等女演员演技更好，童瑶之所以拿视后不过是背后的资本在支撑而已。

2、迪丽热巴

迪丽热巴曾经在2018年的金鹰节之上夺得了金鹰节视后，而凭借的角色竟然是口碑并不高的《我叫李慧珍》。当时明明有更多演技更好的演员提名，迪丽热巴演技并不算太好，竟然也能拿视后，这样的大奖也太水了。

3、杨幂

大家都知道杨幂唱歌并不好听，唱功特别的差。但就是这样一个唱功很差的女明星竟然拿过2012年的CCTV-MTV内地年度最受欢迎女歌手大奖。网友们看到此处也是一头雾水，真不知道这些大奖赛的评委到底是怎么了。

4、杨颖

与李易峰一起拿到大众电影百花奖最佳女配角的是Angelababy。直到今天Angelababy的演技都没有获得大众的认可，当年拿到这个大奖之后，嘲讽之声络绎不绝。直到今天这件事也时常被拿出来调侃。

5、景甜

早在2014年尚未大红大紫的景甜竟然拿了一个好莱坞国际奖。网友们群嘲的同时也很是纳闷儿，去好莱坞打个酱油就能拿奖？这样太容易了吧。

6、陈飞宇

2019年华鼎奖的颁奖典礼上，陈飞宇拿下了古装剧题材最佳男演员大奖。当时提名的有冯绍峰、张震等演技派演员，年纪最小，演技最差，而且作品热度也并不高的陈飞宇却拿下了这个大奖，网友们自然一片唏嘘声。

7、李易峰

这几年李易峰的演技有所提升，但是在刚走红时演技却频频遭到质疑，但是演技并不怎么好的他却在2016年的大众电影百花奖上拿到了最佳男配角的奖项。很快便惹来了网友们的一片群嘲。

8、冯绍峰

2016年大众电影百花奖质疑声可以说特别大，冯绍峰凭借狼图腾这部电影战胜黄渤、邓超等一众实力派男演员得到了视帝。很多人说他名不副实，但是因为有李易峰与Angelababy的得奖，使得他的群嘲声小了很多。