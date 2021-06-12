近些年来，越来越多的明星喜欢营造学霸人设，其实娱乐圈儿中还是有很多真学霸的，比如国民闺女关晓彤、北电老师黄磊等，在高考中都取得了十分优秀的成绩。但因高考成绩不理想而打脸的明星也不在少数，被网友纷纷吐槽，下面，我们就来盘点高考成绩被吐槽的八大明星们，看看都有谁？

1、周冬雨

身为三金影后，周冬雨在事业上的成绩一般人羡慕不来，但周冬雨的高考成绩只有285分，这也实属有些低了，被网友吐槽为学渣。当时北电破格录取了周冬雨，这才有了后来大红大紫的影后。

2、李冰冰

除了周冬雨，李冰冰的高考成绩也不敢恭维，总分214分，虽然当年与当下的高考模式不同，无法等同衡量，但据了解，当年上戏复试的分数不能低于320分，可见这一成绩还是不甚理想。但后来李冰冰仍旧凭借自身努力，提高演技，取得了不凡的成绩。

3、张子枫

大力营销学霸人设的子枫妹妹也在高考中翻了车。文化课成绩仅仅391分，虽然过了艺术线，却遭到网友的纷纷吐槽，尤其是在《向往的生活》节目中，子枫大力营销学霸人设，对彭昱畅说：“400多很难考吗？”也成了她的打脸金句。

4、张一山

童星出道的张一山，高考文化课成绩只有360分，相比关晓彤、黄磊等，在娱乐圈可以说是垫底的存在了。

5、吴磊

吴磊虽然在北电艺考中取得了表演专业全国第一的成绩，但是他的文化课分数却并不理想，总分是456分，语文89，数学73，外语120，综合174，被网友吐槽三门功课不及格。

6、邓伦

因《香蜜》而大火的邓伦，可是说是目前炙手可热的小生了。但邓伦的高考成绩也仅有308分，他在综艺节目中自曝高考以308分的成绩光荣考上了上海戏剧学院，杨幂调侃他“果然志不在石家庄”。

7、华晨宇

在乐坛取得了不俗成绩的华晨宇，高考成绩仅为327分，在2009年考学时，因为文化课差一分没能考上。在参加一年复读后，考了327分，低分被武汉音乐学院录取。

8、翟天临

娱乐圈有很多明星喜欢营销学霸人设，翟天临就是其中摔得最惨的一位，他曾经说到，他的高考成绩在580分以上，却被网友爆出仅仅为348分，学霸人设彻底崩塌。

其实明星也是人，在繁忙的工作之余还要备战高考，实属不易。也祝福他们在演绎道路上可以取得更好的成绩吧。



