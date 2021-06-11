如今娱乐圈追求多栖发展，影视、歌坛、综艺全面开花，越来越多的明星更是将跨界发展到了房地产、金融、股市等方面。其中很多明星就非常具有商业头脑，身价是节节高升，下面我们一起来盘点娱乐圈极具商业头脑的八大美女明星，看看都有谁？

1、赵薇

赵薇在《还珠格格》《情深深雨濛濛》多部电视剧爆火后面对婚姻大事也不含糊，选择嫁给富豪黄有龙，爱情事业双丰收，自己做导演投资拍摄《致青春》就让她收益颇丰。在这电商时代赵薇果断投资马云的阿里影业，几个月之内身价暴涨几十亿。同时赵薇名下还有法国酒庄、多处房产，不得不说赵薇的商业头脑很让人佩服。

2、孙俪

《甄嬛传》《芈月传》让孙俪红透了半边天，善于理财眼光毒辣的她在北京、上海等地多处购置房产，后来更是投资了的经纪公司，还投资一些高档奢侈品，个人身价是不断高升。

3、刘嘉玲

港星出道的刘嘉玲其实是江苏人，所以在她成名后来到内地发展，不仅在影视领域有了不俗的成绩，在商业领域也是相当成功。早在2007年就在上海高调投资开了几家高档酒吧“muse”，消费昂贵，都是明星云集、要员汇聚之地。后来更是投资娱乐公司，参与制片，全面开花。

4、张庭

张庭以一部《穿越时空的爱恋》名声大震，后来的《聚宝盆》、《聊斋之花姑子》也反响不错。不过因为和林瑞阳恋爱被传破坏别人家庭名声下滑。后来张庭选择走商业这条路，张庭创立了个人化妆品品牌，如今这个品牌知名度极高，业内很多人入股。有知情人透露，张庭夫妇一年光缴税就高达21亿，可想而知公司有多么赚钱。

5、李冰冰

有生意头脑的李冰冰从来不甘心只做一个明星，拍摄《辛亥革命》时李冰冰就将自己的片酬作为投资，担任联合出品人，收益不错，后来她更是在表演、制片上有自己独到的商业眼光，拥有一家工作室和两家传媒公司的李冰冰早就是《福布斯》富豪榜上的熟人。

6、李湘

曾是湖南卫视主持一姐的李湘在自己爆红的时候退出了《快乐大本营》转战商业领域，一开始很多人都不理解，后来看到李湘不俗的战绩后才明白过来，当年她从湖南卫视退出，就是把目光放在了“幕后”。她自己创立影视公司，投资多处房产，同时跟知名网站360合作，成为360娱乐总裁，主要负责公司视频网站电影、电视剧和综艺节目内容的开发制作与运营，自己更是直播带货，商业头脑极强。

7、林心如

同样是电视剧《还珠格格》火起来的林心如不甘落后，事业也是风生水起。她工作室投拍的第一部戏《倾世王妃》该剧当初投资3000万元，你们一定不知道其利润翻涨一倍之多，后来她成立了经纪公司，旗下更是有许多当红小鲜肉，她还获得了第六届女性传媒大奖2015年度影响力女性奖。

8、刘诗诗

毕业于北京舞蹈学院的刘诗诗凭借《步步惊心》中马尔泰若曦一角走红，之后的演艺事业一直是顺风顺水。刘诗诗和吴奇隆因戏生情喜结连理。婚后夫妻俩共同担纲出品人的蜀山战纪之《剑侠传奇》斩获连连，在视频网络会员先播开启影视新纪录，占击量爆棚。不仅如此，刘诗诗对于比较感兴趣的戏会主动投资，声称自己作为企业家不接受采访，也不会上综艺节目，励志做一个好演员和投资人。