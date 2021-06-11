近日，一年一度的电视剧白玉兰奖终于落下了帷幕，白玉兰的红毯之上，无论是那女明星都是盛装出席，尤其是女明星们更是将自己打扮的美美的。但是在众多女明星当中，白百何的衣着造型算是翻车了。当天红毯之上，37岁的白百何穿了一件粉色的长裙，不知道是不是白百何最近胖了，这件长裙并没有勾勒出白百何好的身材，反而是让她的身材显得十分臃肿。说实话这一红毯造型还是挺失败的。分分钟被其他女明星所碾压。

白百何可以说已经许久没有出现在观众们的视野当中了，自从当年的出轨门爆出以后，白百何的事业遭到了很大的打击。要知道自从2011年白百何凭借电影《失恋三十三天》走红之后可以说风头一直很强劲，无论是电视剧圈还是电影圈都有她的一席之地。尤其是后来的《滚蛋吧，肿瘤君》，《捉妖记》等电影屡屡创造不错的票房记录，白百何更是被圈内誉为票房女王。

就在白百何事业风头正盛之时，却被人拍到她在国外与小鲜肉约会的场面。要知道白百何当时的老公是歌手陈羽凡。明明有老公，却在国外跟小鲜肉约会，白百何自然被扣上了出轨的帽子。就在事情发生之后白百何放出声明说自己其实与老公陈羽凡早已经离婚，只是没有公开而已。如今的自己是单身，跟小鲜肉约会根本不算是出轨呀。

但是白百何的解释并没有平息多少愤怒，因为就在出轨事件爆出前不久她还跟老公陈羽凡秀恩爱，合体捞金呢。既然离婚了，大大方方的宣布就可以了，为何还假装恩爱四处赚钱呢？这不是欺骗大众吗？

黑料爆出之后，白百何虽然没有被娱乐圈给封杀，也经常有作品上线播出，但是热度却根本不如从前。白百何之前耍大牌、情商低等黑料都被扒出，白百何的口碑可以说是一落千丈，原本不错的路人缘也差到了极点。

近两年白百何也故意低调了很多，她演技不错，最好的翻身办法就是靠作品。白百何与佟大为、蒋欣等实力派合作的新剧《我们的婚姻》也即将上线。如果这部剧播出效果不错的话，说不定白百何能够走出低谷，重新获得属于自己的巅峰时刻。只是希望白百何能重新找回自己最好的状态，做好自己应该做的。



