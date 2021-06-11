娱乐圈有的是高颜值的女明星，长得好看，五官搭配自然也会比较好。而五官当中，如果嘴巴长得好看的话，是特别加分的。细数一下娱乐圈的明星，很多女明星的嘴巴非常好看，笑起来非常迷人。那么这样的女明星都有谁呢？赶紧一起来盘点一下吧。

1、赵丽颖

赵丽颖在结婚生子之前，一直是小圆脸，笑起来十分的可爱。这一点离不开她的嘴唇。赵丽颖的嘴唇是典型的“娃娃唇”，可以说自带可爱感，这样的嘴唇笑起来会让笑容十分的甜美，可爱感爆棚。

2、迪丽热巴

迪丽热巴是新疆美女，所以她嘴唇带有一定的混血感，但是她的嘴唇并不厚重，所以让她整个人带有一种清纯感。这样的嘴唇与她深邃的眼睛高挺的鼻梁搭配起来特别的和谐。

3、鞠婧祎

鞠婧祎的嘴唇也非常的好看，尤其是搭配其他脸部的器官来看特别的完美，她的嘴唇很薄，与她清纯的形象很是搭配。虽然说鞠婧祎的美是千篇一律的。但不得不说她就是很美，包括她的嘴巴。

4、倪妮

都说倪妮是自带高级感的美女，她的嘴唇要占很大的功劳。倪妮并不是传统意义上的樱桃小口。她的嘴唇比较厚，也大一些，但是特别适合驾驭烈焰红唇，打造属于电影镜头的高级感，这一点是很多女明星所没有的。

5、舒淇

要说起圈内性感的女明星嘴唇，舒淇要算其中一个，舒淇的嘴唇也很厚，但是搭配起她的五官来就让她整张脸显得十分大气。这样的女演员也是非常适合拍电影的。所以舒淇一直走电影咖的路线。

6、王鸥

王鸥的嘴唇非常圆润饱满，看上去有点像微笑唇，笑起来给人特别迷人的感觉。这样的嘴唇可以让王鸥驾驭各种熟女角色，毫无违和感。

7、刘诗诗

刘诗诗的嘴唇很薄，唇形也很好，比较对称，笑起来会比较温和、亲切。整个人给人一种清丽淡然的感觉。公开场合下的刘诗诗比较在意自己的形象，笑容很美，嘴唇的优势会显示出来。

8、刘亦菲

都说刘亦菲是神仙姐姐，而刘亦菲跟很多女明星一样拥有一张樱桃小口，微笑起来格外的好看。只是刘亦菲大笑起来经常会露出牙龈，这会给她的美貌减分。所以大部分时间刘亦菲都是喜欢微笑的。樱桃小嘴，薄薄的嘴唇真的是挺好看的。