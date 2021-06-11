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热依扎没拿最佳女主角，刘琳没拿最佳女配角，白玉兰奖让网友意难平？

(2021-06-11 09:33:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

就在6月10日晚，让诸多网友与粉丝期待的白玉兰获奖名单终于出炉了，由于这个奖项含金量很高，所以竞争也是相当激烈。即便如此，有些奖项的得主却是大家心中都有数的，毕竟得到一致好评的剧就那么几个，出彩的主角也是一样，比如《觉醒年代》的于和伟获得了最佳男主角就是众望所归的结果。

热依扎没拿最佳女主角，刘琳没拿最佳女配角，白玉兰奖让网友意难平？

虽然于和伟获得了最佳男主角的奖项实至名归，可是这次白玉兰奖的女主奖项的得主却让人意外至极。在所有网友的心里，出演《山海情》中的热依扎获得这个奖项本应该是板上钉钉的事情，毕竟当时她的演技可是收到了全网好评。

热依扎没拿最佳女主角，刘琳没拿最佳女配角，白玉兰奖让网友意难平？

可没想到最后这个奖竟被出演《三十而已》的童瑶拿到了，虽然当时她饰演的顾佳也很出圈，但也仅限于出圈罢了，演技和热依扎比起来还是差了一截。

热依扎没拿最佳女主角，刘琳没拿最佳女配角，白玉兰奖让网友意难平？

如果说热依扎没拿到白玉兰奖女主角让人觉得十分可惜的话，那么老戏骨刘琳竟然没拿到最佳女配角就让人感到非常意难平了。在《知否知否应是绿肥红瘦》中，她是没有心机的大娘子，在《父母爱情》中又是嘴硬心软的小姑子，而到了《觉醒年代》，她饰演的赵纫兰则感人至深。这样一个有演技也有作品的演员，竟然再次错失最佳女配奖，不得不让人替她感到遗憾。

热依扎没拿最佳女主角，刘琳没拿最佳女配角，白玉兰奖让网友意难平？

这次白玉兰奖的名单一出现，争议明显比往届要大了许多，但名单已经确定，这一次的意难平始终要等待下一次翻盘了。就热依扎和老戏骨刘琳而言，没得到最佳女主角和女配角固然让人觉得可惜，但她们的实力已经得到了广大观众的认可，只要继续输出优秀的作品，总有一天也会拿到属于她们的荣誉。

热依扎没拿最佳女主角，刘琳没拿最佳女配角，白玉兰奖让网友意难平？

至于获得最佳女主角的童瑶，却被网友吐槽是靠老公。而拿到了最佳女配角的黄尧，更是让网友大呼听都没听过。这样的奖项拿着，又能有多少开心呢？这一届白玉兰奖已经尘埃落定，大家是否也觉得有些意难平呢？

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