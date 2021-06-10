现如今的娱乐圈对于有污点的明星都是避而远之的，但不可否认的是不少明星本身就有污点。比如说有很多明星都曾经因为自己的过失导致他人的死亡。摊上这样的事情对于明星的前途来说是致命的打击。下面我们就来盘点近年来因过失致人死亡的八大明星，看看都有谁？



1、陈键锋

最近有消息爆出，香港演员陈键锋在做潜水教练时使得学员溺水而亡。对于这件事情陈键锋以及其经纪人都没有给予正面的回复。不过这样人命关天的事情估计陈键锋也是躲不过去的，早晚需要出来面对。

2、高虎

早在2003年的时候演员高虎开车前往剧组拍戏，但是却因为刹车失灵导致他撞到了剧组的一位灯光师。这位被撞的灯光师没有被抢救过来，而高虎也因为过失导致他人死亡而被判刑。

3、张兆辉

张兆辉是香港演员，很多年前，年轻的张兆辉开车在路上遇到了他的粉丝，但是却不小心将这位粉丝给撞死了。这件事让张兆辉自责了好久，甚至因为这件事而退出了娱乐圈。很长一段时间后张兆辉才复出拍戏。

4、邵传勇

香港演员邵传勇曾经是TVB的当红小生。没想到这位演员竟然酒驾。有一次邵传勇喝酒之后开车在路上将一位老人撞死。为此邵传勇被判刑，这件事也导致他刚有起色的演艺生涯就此中断。

5、苗海忠

苗海忠曾经是圈内的一位老演员，有一次在剧组拍戏时，有位工作人员闹矛盾打了起来，好心的苗海忠去劝架。一阵推搡之中，有一位工作人员被推倒在地，不知道为什么便死了。苗海忠也因为被判刑，在监狱中待了几年。

6、阿穆隆

阿穆隆是07年的快男之一，2010年喝酒之后的阿穆隆开车去看望朋友，在杭州的街头撞到了一个骑电动车的妇女。被撞者没有被抢救过来，阿穆隆逃逸但后来又去自首。这件事算是彻底中断了阿穆隆在圈内的事业。

7、任瑟雍

就在去年韩国2M歌手任瑟雍在雨天开车行驶在路上，不小心撞上了一位闯红灯的男子。而这位男子并没有被抢救回来，任瑟雍过失致人死亡。

8、林晓培

歌手林晓培在2007年的一个夜晚，喝酒之后开车往家里赶。没想到撞到了一位准备去上班的女护士。这位女护士被撞身亡。林晓培也被判刑，后来林晓培获得死者家属谅解，却不得不赔偿巨额的赔偿金，为此林晓培拼命地赚钱，进行赔偿。