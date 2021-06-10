中视协演员工作委员会于6月9日发布消息：著名表演艺术家，国家一级演员辛明老师于6月3日22:50分因病医治无效逝世，享年73岁。

对于大部分年轻人来说，辛明的名字可能并不熟识，但对于老一辈人来说，这个名字却是耳熟能详的。1976年以来辛明主演、参演影视剧多达40余部。1986年，辛明在《野山》这部电影中成功塑造的一个朴实勤劳大男子主义形象的男人“灰灰”，给观众留下了深刻的印象，获得了金鸡奖的最佳男配角。此后，他凭借《大清炮队》、《刘山子的喜怒哀乐》、《农民的儿子》等影视作品获得多个奖项。

辛明老师不仅是著名的表演艺术家，还是一名优秀的制片人。1991年，他发起、策划并担纲制片人的电影《周恩来》轰动一时，获得中国电影金鸡奖和大众电影百花奖的最佳故事片、最佳摄制组、最佳男演员等九项大奖。

辛明出生于一个演艺世家，自小受到家庭的熏陶，父母都是演员，父亲辛静曾任郑州市话剧团副团长。母亲付琳是郑州市话剧团演员。来自父母耳濡目染的教育为辛明今后走上演艺之路打下了基础。

辛明不仅在艺术事业上取得了极高的成就，他与小7岁妻子宋晓英的感情也让人羡慕，被成为影坛伉俪。宋晓英比丈夫辛明的名气还要大，是双料影后。在《16号病房》中塑造了患了绝症，却用自己的热情感染了身边的病友，使他们重新振作的乡村教师形象，获得金鸡奖最佳女配角奖。在《烛光里的微笑》中一样凭借教师的角色获第12届中国电影金鸡奖最佳女演员奖。夫妻俩都是老戏骨，在80年代占据了影坛的半壁江山。

虽然演艺事业大火，但夫妻俩的感情生活却非常低调，作为公众人物，他们平时像普通人一样。在宋晓英的自媒体上，经常看到两个人一起出行的照片。两个老人还非常时尚，偶尔会自拍，到处旅游，一起参加各种活动，做公益。虽然是明星，却像普通人一样过着简单而浪漫的生活。

去年2月20日辛明生日之际，宋晓英还亲自煮了一碗手工切面为辛明庆生。宋晓英还在社交平台附上了一张两人的合照，合照中两个人精神抖擞。让人羡慕的感情往往不是轰轰烈烈，而是如此简单的陪伴与关心。只是没想到看上去身体健朗的辛明老师今年就因病与世长辞了，致敬这个曾经的老戏骨、老艺术家。也愿宋晓英老师节哀。



