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赵本山儿子恋情疑曝光！女方身材娇小却有长腿，她到底什么来头？

(2021-06-10 11:30:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

星二代们的感情生活也是比较受关注的。6月6日的时候，闫学晶的儿子举办了婚礼，潘长江、李玉刚等明星都到场贺喜。近日，又一位星二代被曝疑似有恋情了，他就是赵本山的儿子赵一楠。

赵本山儿子恋情疑曝光！女方身材娇小却有长腿，她到底什么来头？

赵本山和前妻生有一个女儿，一个儿子，但儿子不幸早亡。赵本山和现任妻子马丽娟生有一对龙凤胎。赵本山的这对龙凤胎也是备受关注的星二代。哥哥赵一楠已经24岁了。6月9日的时候，有网友晒出了赵一楠和一位短发美女的视频，并称视频中的女子为赵一楠的女朋友。

赵本山儿子恋情疑曝光！女方身材娇小却有长腿，她到底什么来头？

视频中，赵一楠和短发美女都是身穿黑衣，不知道是不是情侣装？赵一楠和这位女子在体育馆内跳舞健身。很多网友说看来赵一楠减肥有效，他看上去瘦了不少。而这位黑衣女子的细腰和长腿格外抢眼，她站在赵一楠身边显得特别娇小。

赵本山儿子恋情疑曝光！女方身材娇小却有长腿，她到底什么来头？

跟赵一楠一起跳舞的女子给人感觉比较洋气，有网友觉得她像是韩国女团的成员，比较有那种范吧！不过关于这位女子的身份信息，网上还没有确切的报道。而赵一楠也还没有回应绯闻恋情，他和这位女子是不是恋人关系还不能确定呢。

赵本山儿子恋情疑曝光！女方身材娇小却有长腿，她到底什么来头？

赵一楠的妹妹球球已经有了新恋情，她还带男朋友上了直播呢。球球还自曝有结婚打算呢。相较于妹妹球球，赵一楠是比较低调的。赵一楠曾自曝说他在父亲的公司上班，一个月才领7500元。曾有网友调侃说赵本山是穷养儿子富养女。

赵本山儿子恋情疑曝光！女方身材娇小却有长腿，她到底什么来头？

网上也曾有赵一楠的负面绯闻报道，主要是他疑似沉迷网络女主播的事情。赵一楠长得挺像父亲赵本山的，不过他的即兴表演曾翻车被嘲没有父亲的喜剧天分。赵一楠也曾参演过本山传媒出品的影视剧，不过他的演技不是很出彩呢。不过赵本山为儿子留下了丰厚的家底，赵一楠即便在演艺事业上没有太大作为，他依然可以衣食无忧。

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