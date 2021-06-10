娱乐圈竞争激烈，多位艺人曾自曝无戏可拍。有的艺人会结合自身实际改行去做其它，曾经的偶像歌手许君豪成了牙医。但近日又一位男星却在从事其它工作的时候出事了，他就是43岁的陈键锋。

据报道，6月6日下午，一位中年男子在海滩学习潜水时不幸溺亡，而该男子的教练是陈键锋。陈键锋教潜水时学员溺亡的事情也上了热搜。很多网友评论说不是一对一教学吗？教练去哪里？先上岸了吗？

陈键锋还没有回应此事，据报道他已经搬离了豪宅，住进了酒店。不过人命关天，很多人都在关注事情的进展。很多网友评论说陈键锋的现状让人唏嘘。陈键锋曾和林峰、黄宗泽等人被称为是TVB五小生，但近几年他因为无戏可拍转型去当了潜水教练。

陈键锋的颜值挺高的，感觉他特别适合演古装剧。陈键锋在古装剧《美人心计》中演的刘恒给很多观众留下了深刻印象。当年陈键锋和TVB解约后，他曾到内地发展，但竞争激烈，更新换代也快，陈键锋和内地的发展没有掀起太大的水花。

看陈键锋在网上的个人简介，他最近的一部作品是2018年的《我们的千阙歌》。这次他还因为疑似致学员溺亡事情而重回大众视野。很多网友评论说没想到陈键锋混得这么惨，感叹人生际遇无常。还有网友则觉得陈键锋挺可惜的，有颜值也有演技却无戏可拍。

陈键锋曾和林峰齐名，而如今林峰已经组建了家庭，也还活跃在荧屏上，而陈键锋还未婚，并且疑似还单身。陈键锋和舒畅传过绯闻。陈键锋的身体也有问题，脑部天生有缺陷。陈键锋还真是挺惨的。但事情已经发生了，许多网友觉得陈键锋应该勇敢面对。你怎么看呢？