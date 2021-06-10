近些年来，主持界涌现出很多的优秀人物。他们学识丰富，凭借过硬的主持功底，或幽默诙谐或睿智深刻，打造出各种不同风格的经典节目，赢得了观众的喜爱。下面我们就来盘点八大电视台的“一哥”和“一姐”，你最喜欢谁？

1、央视：朱军&董卿

央视的一哥和一姐非朱军与董卿莫属。朱军从相声演员靠着自己的努力成为春晚的主持人，他凭着接地气的主持风格备受观众喜爱，18年站台主持春晚，成为观众心目中的央视一哥。董卿连续十三年主持央视春节联欢晚会 ，连续八年被评为央视年度“央视十佳主持人”，一姐实至名归。

2、湖南卫视：何炅&谢娜

何炅在娱乐圈口碑极佳，是主持界的老前辈了，与谢娜共同主持《快乐大本营》，获得了极高的收视率与赞誉，说他是湖南卫视的一哥，绝对令人信服。谢娜作为微博粉丝第一人，当得起一姐的名头。

3、凤凰卫视：窦文涛&许戈辉

说起凤凰卫视，大家一定会想起窦文涛。他节目风格幽默，知识渊博，先后打造了《时事直通车》、《锵锵三人行》、《文涛拍案》等节目，受观众喜爱。而一姐头衔该花落谁家呢？许戈辉曾在央视搭档倪萍赵忠祥成功主持春晚，后转战凤凰卫视。先后主持了《相聚凤凰台》、《名人面对面》等，她主持的访谈节目通过细致温和的访谈方式，打开名人的心扉，收视率极高，广受好评。

4、东方卫视：舒悦&金星

金星本身是个极具争议的人物，她主持的《金星秀》刷屏东方卫视，画风犀利毒辣，邀请了众多重量级嘉宾，成为东方卫视的王牌节目。说金星是东方卫视一姐，没啥悬念。在最新公布的排名中，舒悦取代程雷，成为东方卫视一哥。舒悦从沪剧演员转为滑稽演员又成功转型主持人。

5、江苏卫视：孟非&周舟

2010年孟非主持的《非诚勿扰》收视率在全国同时间段获得第一，节目受到观众和网友的广泛关注，也奠定了他江苏卫视一哥的地位。江苏卫视一姐周舟主持过所有江苏卫视大型晚会，一直是江苏卫视的台柱。是中国收视率超高的脱口秀节目《人间》主持人。

6、浙江卫视：华少&尹一

浙江卫视一姐尹一，主持风格活泼清新。因其极擅长舞蹈，被观众称为最会跳舞的综艺女主持。华少，有“浙江卫视一哥”之称，在《中国好声音》的舞台上，凭借47秒念完长达350字的广告词一炮而红，简直就是中国好舌头。

7、北京卫视：谭江海&春妮

春妮大家都很熟悉了。她代表北京电视台以主持人的身份站上了春晚的大舞台。凭借过硬的主持功底，获得了全国人民的赞赏，成为北京电视台的一姐，并获得了业界最高的金话筒奖。《档案》节目曾一度火出圈，而谭江海就是该节目主持人，凭借深厚的学识以及过硬的主持功力，1997年获主持人"金话筒"评选三等奖。1999年获全国播音与主持作品评选政府奖一等奖，被认为是北京卫视的一哥。

8、安徽卫视：李彬&周群

周群是安徽卫视的当家一姐，凭借优秀的业务能力，还被借调到了央视，主持了《奥运有我》、《圣火欢乐行》等节目。说起安徽卫视一哥，也许大家会想到李彬。曾经的《超级大赢家》红极一时。现在的李彬早已消失在人们的视野中。