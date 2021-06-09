近日，一年一度的高考又引发了热议。随着社会的发展，高考越来越成为一个人改变命运的契机。拥有一张文凭往往成为进入一个行业的敲门砖，对于光鲜亮丽的娱乐圈也不例外。明星们也是趁着特殊的日子送出自己的高考祝福，有锦鲤的，手写字的，百家姓的，手势语的。也有因为送祝福而翻车上热搜的：岳云鹏发微博送出祝福，第一版：“高考的考生们，不要紧张，发挥出你们最好的状态就可以了，祝你们一切顺利，希望你们门门一百分！”原来，小岳岳并不知道初高中高考试卷满分150，也是逗笑了一种吃瓜群众。下面我们就来盘点2021年参加高考的八大明星，你最想祝福谁？

1、文淇

因为在《血观音》以及《天坑鹰猎》等作品中的不俗表现，文淇小小年纪就在影视圈崭露头角。出生在台湾的文淇可以以港澳台侨考生的身份参加高考，在艺考时，她取得了中戏表演专业和导演专业双料的港澳台侨第一名，所以不出意外的话，文淇进中戏没什么问题。

4、马嘉祺

作为时代少年团的队长，马嘉祺从小就多才多艺，被认为是娱乐圈未来的流量小生。今年，马嘉祺也走入了高考的战场，并在中央戏剧学院表演系的艺考中拿到了全国第六名的好成绩，相信以他的实力圆梦并不遥远。

1、敖子逸

提起敖子逸，大家未必熟悉，但提起《斗罗大陆》中邪火凤凰马红俊大家一定印象深刻。只可惜在今年的高考中，敖子逸发挥不佳，先后落榜于北电与中戏的专业课考试，在中传的专业课测评中，敖子逸也选择了放弃。

2、姚景元

姚景源是前人气组合台风少年团的成员，在今年的高考艺考中获得了中戏表演系第三名的好成绩，相信他一定能够一圆他的明星梦。

5、丁程鑫

丁程鑫与马嘉祺同为时代少年团成员，丁程鑫因参加《演员请就位》第二季获得“最受观众喜爱演员”，还参演了《旋风少女第二季》，《我们的少年时代》等影视剧，积累了一定的人气，不过丁程鑫在此次的高考中，专业成绩一般，仅仅得到了北电专业课52位的成绩。

6、张真源

同为时代少年团成员的张真源也在今年参加了高考。他同时报考了中戏表演类和音乐剧两个方向，在表演类选拔中遗憾落榜，而在音乐剧的考核中名列第26位。

7、徐凌晨

徐凌晨因饰演《寂寞空庭春欲晚》中的小纳兰容若为大家所熟知，后又参演了《如懿传》，《宸汐缘》等多部作品。徐凌晨今年也参加了高考，填报的是中传表演系，并且获得了专业考核第一名的好成绩，看来徐凌晨不仅多才多艺，而且是一名妥妥的学霸呢。

8、段奥娟

这次高考不仅有少年团的，还有女团的，其中前火箭少女101组合成员段奥娟今年也参加了高考，据了解，这已经是她第四次参加高考啦。2018年，段奥娟第一次参加高考，但因为参加《创造101》错过了高考，2019年休学一年，2020年落榜，今年是第四次。

最后，祝愿所有参加高考的年轻艺人们都能马到功成，取得好成绩！