不久前，东方卫视6位主持人因参加劣迹富商的寿宴而翻车并最终因此受罚。程雷在深陷富商寿宴风波前，曾被视为是东方卫视的一哥，如今他出事必须淡出，百克力接替他主持《中国新相亲》。东方卫视被指遭遇“用人荒”，谁会成为新一哥呢？

近日，东方卫视方面公布了最新的主持人口碑和热度排行榜，程雷的排名降到了第15位，而49岁的舒悦排在了第一位。一哥易主了吗？程雷是被舒悦取代了吗？虽然说一哥易主是在所难免的事情，毕竟舒悦上位让很多网友感到意外。

舒悦的经历颇为丰富，他本是一名沪剧演员，后来转行去当滑稽演员，再后来又去从事主持工作。舒悦凭借《嘎讪胡》这档节目得到了很多观众的喜爱。舒悦有着很出众的喜剧表演天赋，他也从不避讳自己滑稽演员的身份。

周立波的口才很好，舒悦也不差。舒悦还曾被称为周立波第二，舒悦曾谈到过他和周立波的关系，他说自己是中规中矩的人，不想跟周立波合作。舒悦的长相和身高都不太出众，他能够得到观众的喜爱更多的还是靠表演能力和功底。

舒悦的婚姻状况挺有话题的，他头婚娶的是刘志平，两人生有一个儿子。后来舒悦二婚娶了张宇峰，张宇峰比舒悦小11岁。张宇峰有颜值也有才华，她是一位优秀的越剧演员。很多网友觉得舒悦能娶到张宇峰说是他是有个人魅力的。

不过网上也有报道称舒悦和张宇峰疑似离婚了。传言的出现可能也跟他们许久没有公开秀恩爱有关吧！不过离婚传言没有得到两位当事人的证实。或许他们还是希望大家多关注他们的事业吧！你看过舒悦主持的节目吗？