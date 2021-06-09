说起辛巴，想必大家不陌生，作为有着“快手一哥”称号的主播，他的带货能力可谓一流，而且在带货的过程中，他还积累起一批名为“家人”的粉丝，再加之去年疫情期间因捐赠了1.5亿收到广大网友好评，可以说是出尽风头，然而就在6月5日晚，正式开始618预热直播的他却称自己被快手限制了流量，导致自己一下赔了2000万，这又是怎么回事呢？

原来在辛巴6月5日晚的直播中，观看人数始终不多，一个小时后也只有80万，对于一个普通主播来说，这样的人数已经够多了，然而辛巴却在直播中情绪失控，自爆他为了这场直播花了2500万买流量，显然他花的钱没买到相应的流量，所以他认为是快手在限制他的流量，导致一场直播就让他损失了2000万元。

对于辛巴的说法，许多人认为他是在博眼球，因为有粉丝劝他转平台，可他又说自己不会那样做，这前后矛盾的说法自然惹人怀疑，一些网友没有看出端倪，却也在网上指责他咎由自取，这就要归咎于他前段时间出现的假燕窝事件了。

就在去年12月份，辛巴在自己直播间推荐了一款燕窝，功效自然说得神乎其神，但是看起来稀得像水一样，价格也低得离谱，导致许多不识货的人买了这款燕窝，而这所谓的燕窝其实只是糖水，虽然后面辛巴召回所有假燕窝，并进行赔偿，但他的名声也就此差了许多。

如果辛巴只是因为失误卖了假燕窝也就罢了，可是发现并曝光假燕窝的那个女主却因此遭受了很久的网络暴力，很多辛巴粉丝谩骂她是想要讹钱，当时就有许多网友建议封杀辛巴。

在被封杀60天后，辛巴花重金大做广告宣布复出，又因为直播中卖水货手机和封路事件，遭到媒体和网友的口诛笔伐，但是却一直没有道歉。

不久前，辛巴还诉说自己遭到资本和平台的打压，宣布要退网，还表示自己去世后遗产都要捐赠给国家和社会，网友们纷纷评论：辛巴不做演员都可惜了。

辛巴一直自称是农民的儿子，然而他却非常喜欢炫富，而且看不起穷人。早前，辛巴晒私人飞机内的自拍视频，还宣称“穷生奸计，富长良心”。

最让快手平台头痛的是，辛巴和他的徒弟们几乎控制了平台，可以“挟诸侯以令天子”，而且辛巴为人张扬作风粗暴，很多时候一点都不给平台“面子”。因此，“去家族化”和扶植中小主播成为快手平台的首要任务，首当其冲的就是辛巴和他的徒弟们。辛巴和快手平台的矛盾日益公开化，他曾扬言一旦翻脸将要公布快手的“100宗罪”。

大部分网友认为辛巴遭遇平台打压是他“咎由自取”的。还有网友调侃他：“你这么牛，钱这么多，为啥不自己搞个平台，自己做自己用。”辛巴还能狂多久，让我们拭目以待吧！