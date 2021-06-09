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盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

(2021-06-09 08:45:38)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，闫学晶的儿子结婚，作为母亲的闫学晶到处忙着张罗婚礼。令人没想到的是闫学晶的儿子结婚，娱乐圈很多明星都来参加婚宴。由此可见闫学晶在圈内的人缘还是挺好的。闫学晶在圈内的确是好人缘，那么有哪些明星跟闫学晶关系亲密呢？一起来盘点一下吧。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

1、赵本山

大家都知道闫学晶当初就是因为参演赵本山的电视剧《刘老根》而有了一些名气。可以说赵本山是闫学晶的贵人之一，二人的关系自然是不错的。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

2、潘长江

潘长江也是闫学晶合作过的演员之一，二人是相识多年的好友。这次闫学晶的儿子结婚，潘长江特地来参加婚礼，给老搭档捧场。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

3、范伟

范伟与闫学晶可以说是老相识了，对于闫学晶范伟特别的认可。闫学晶是那种特别会照顾别人感受，人缘很好的人。就算是范伟这样不太善于人际交往的人都能跟她成为好友。真是不简单。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

4、巩汉林

大家都知道闫学晶真正走红是因为小品的舞台，她曾经多次登上过春晚的舞台演小品，所以圈内很多的小品演员都是闫学晶的好朋友，这其中就包括巩汉林。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

5、冯巩

闫学晶合作过的小品演员当中就有冯巩，二人可不只是合作过一次了。他们的小品在春晚舞台上给大家带来了欢乐，当然两人私下也是很好的朋友。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

6、孙涛

孙涛也是一名小品演员，平时跟闫学晶经常合作。这两人的关系好到什么程度呢？据说闫学晶孩子出生之后便第一时间跟孙涛报喜。而得知消息的孙涛竟然比孩子的亲爹都激动。这关系铁的也是没谁了。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

7、赵毅

演员赵毅是闫学晶的男闺蜜，可以说是相识多年，两人还曾一起上综艺节目，在节目中畅谈两人的友情岁月。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

8、刘流

演员刘流与闫学晶相识多年，一直是好友。当初刘流的儿子举办婚礼时，闫学晶也是亲自前往祝贺。这次刘流自然也来到了闫学晶儿子的婚礼现场，亲自来为好友送上祝福。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

9、杜源

老戏骨杜源曾经跟闫学晶有过合作，所以二人便成为了很好的朋友。杜源对于闫学晶的印象很好，从两人一起合作拍戏开始，二人关系就维持的很好。

盘点与闫学晶关系亲密的十大明星，看看都有谁？

10、王洪梅

演员王洪梅也是闫学晶曾经合作过的演员，二人私下是好友，记得闫学晶在做直播的时候特地连线王洪梅，言语间可以看出二人关系不错。


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