娱乐圈明星们的婚姻问题一向是大家关注的焦点之一，本来看似很恩爱的夫妻也有分道扬镳的时候。这不，最近便有台湾媒体放出消息说汪小菲与大S离婚了，现在两人正在办理离婚手续，二人长达10年的婚姻宣布结束。这条消息可是让网友们吓了一跳，平时不是很恩爱的夫妻吗？怎么会突然离婚了呢？

关于离婚的传言，没人站出来承认。只是他们身边的人出面澄清说夫妻两人只是吵了一架。汪小菲也承认说了不好听的话，只是因为疫情期间情绪激动，两人并没有离婚。而网友们倒是火眼金睛认为这是台湾某些媒体造谣，目的就是要报复汪小菲与大S。两人根本就是“被离婚。”而之所以某些台湾媒体造谣二人离婚可能是因为汪小菲所发的2条微博。

在6月5日，汪小菲发微博称在台北的家人根本没有疫苗可打，而自己从台湾回到内地看到经济欣欣向荣，而他在台北的酒店生意一片惨淡，两地差距很大。汪小菲还说如果台北的同事干不下去的话可以来大陆的工作，并且工资翻倍。

另外一条微博是汪小菲针对近日发生的台湾核酸阳性居民飞抵厦门的事情发表想意见。汪小菲在微博上写道：我们抱着一颗真诚的心，被他们不断的利用和污蔑。看来汪小菲对于这件事情是异常的气愤。

或许是因为汪小菲公开发表对于台湾防疫工作的不满，以及说出了两岸情况的差异，招来台湾某些媒体的憎恨，又恰逢汪小菲与大S吵架，所以才有了离婚的绯闻。不得不说，台湾很多媒体捕捉新闻的能力以及制造绯闻的能力还是很强的。

2011年汪小菲与大S结婚，婚后几年中先后生育了一双儿女。在结婚之后大S并没有完全来到北京生活，相比于北京她更习惯在台湾生活，所以经常带着孩子生活在台北的家中。而这段时间台湾的新冠疫情日趋严重，估计是汪小菲担心孩子与大S的安全所以想要让他们回北京，二人因此产生了矛盾。

不管因为什么原因吵架，如今的这对夫妻已经是两个孩子的父母了，即便是为了孩子也不能说太过火的话，更不能随便提出离婚二字。婚姻不易，还是希望两人赶紧重归于好，继续恩爱下去。