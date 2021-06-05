夜店可是不少娱乐圈明星喜欢光顾的地方，所以总有人拍到明星逛夜店的画面。最近，便有人拍到香港演员余文乐去夜店玩的画面。据相关媒体报道，余文乐一个晚上去了两家夜店玩耍，还搂着好几个美女有说有笑，关系看起来很是亲密。这就难免让人想到余文乐是不是出轨了呢？

消息爆出之后，余文乐立刻面临着人设崩塌的危险，要知道余文乐在娱乐圈一直是好男人的人设，尤其是他跟妻子王棠云的爱情真是羡煞旁人。

2017年，余文乐在跟王棠云交往一年多之后选择在澳大利亚墨尔本举办了盛大的婚礼，各大媒体进行了报道。结婚之后余文乐对于妻子也是极为的宠溺。

王棠云2018年为余文乐生下一个儿子，去年12月王棠云再次为余文乐生下一个女儿。余文乐可以说是家庭美满，儿女双全，怎能不令人羡慕。妻子生下二胎才半年，余文乐便在外面逛夜店与美女约会，这样的行为怎么能不令网友们气愤呢？

就在网上消息铺天盖地指责余文乐之时，余文乐的妻子王棠云站出来在网上发言力挺老公。王棠云回应说老公余文乐跟美女逛夜店，关系亲昵不过是跟姐姐聊聊天而已。看到这样的回应网友们也是醉了。老公深夜出去逛夜店，还跟好几位美女搂搂抱抱，关系亲密无间，作为妻子的王棠云竟然还能如此轻描淡写的维护自家的老公，这心胸也太宽广了吧。

很多网友们对于王棠云这种和稀泥的做法十分不满意，要知道很多男明星的离婚之路便是从夜店被拍开始的，如佟丽娅与陈思诚。当年陈思诚被拍到与美女在夜店消遣，网友们开始指责陈思诚出轨。但是作为妻子的佟丽娅却站出来维护陈思诚，力挺丈夫没有出轨。之后他们的婚姻便一直被唱衰，纠结了几年之后，他们终于宣布离婚了。当初李小璐被拍之后，作为丈夫的贾乃亮也是选择相信与原谅。但是李小璐自这件事情之后便被列入了劣迹艺人，鲜少在娱乐圈出现，这段有了瑕疵的婚姻最终以离婚结束，实在是令人惋惜。

所以网友们纷纷劝说王棠云还是长点心吧，毕竟前车之鉴还是很多的。不过人家作为妻子都不在乎这些事情，咱们网友们还是少操点心吧。