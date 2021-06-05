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《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

(2021-06-05 10:54:27)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

前一段时间，白玉兰奖公布了入围名单，电视剧《觉醒年代》被多个奖项提名。但是有人觉得很奇怪，在《觉醒年代》中出演李大钊这个角色的演员张桐竟然没有被提名。这让很多人感到不舒服，有网友们纷纷喊话：张桐的表现这么好，为什么这次白玉兰奖没有任何奖项的提名呢？

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

看过《觉醒年代》之后，可以说张桐在剧中的表现真的是不错，无论是表情演绎还是台词功底都非常的好，更重要的是张桐在表演时更注重细节，而细节正是好演技的体现，张桐为此下了很多功夫。落选实在是有些可惜。

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

对于张桐大家最早的印象应该是《亮剑》中的魏和尚，当年抗战剧《亮剑》一上线便成为现象级大剧。张桐在剧中饰演的是魏和尚这个角色。魏和尚为人老实正直虽然戏份不多但是却十分亮眼。按道理说张桐凭借魏和尚这个角色火了之后，应该是片约不断的。但是张桐在很长时间内都是默默无闻的。而且在演戏的时候演技总是备受导演质疑，这让张桐产生了极大的心里落差。

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

对于事业的不自信，以及极大的心里落差让张桐患上了抑郁症。张桐抑郁症最为严重的时候甚至自杀过，好在女友关思婷及时发现开导才让张桐打消了自杀的念头。后来张桐便将女友娶回了家，夫妻感情非常好。

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

逐渐走出抑郁症的张桐又开始拍戏了。张桐浓眉大眼看上去正气十足，这样的形象非常适合出演正剧。张准了自己的定位之后张桐接了很多的正剧，如《绝命后卫师》、《绝密使命》、《绝境铸剑》等。张桐饰演的革命志士正气凛然，很受欢迎。

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

在正剧圈摸爬滚打多年之后张桐的演技终于得到了认可，2018年张桐凭借在《绝命后卫师》中的精彩表现夺取了飞天奖的视帝，他也成为第一个80后飞天奖影帝，年纪轻轻得此殊荣实属不易。

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

当时张桐拿下视帝可以说是爆冷门，这个名气不大的年轻演员竟然得此殊荣，实在是令人想不到。而获得飞天奖的影帝之后张桐的资源明显好了很多。找上门的影视剧资源也多了，其中就包括《觉醒年代》。

《觉醒年代》中的实力演员，拍戏受伤后患抑郁，如今40岁演李大钊获赞

张桐没有凭借《觉醒年代》提名白玉兰奖的确是有些可惜，但是有演技傍身的演员是不愁没奖拿的。相信张桐今后会有更好的表现。

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