网友们对于明星的家庭生活总是很好奇的，尤其是明星的家人们。如今娱乐圈中很多女明星已经做了婆婆了，她们的儿媳妇进门之后自然也就成为关注的对象。下面我们就来盘点娱乐圈八大女星的漂亮儿媳，看看谁更迷人？

1、闫学晶儿媳：徐梦迪

总是在电视剧中给人家演妈妈的演员闫学晶其实已经做婆婆了，她的儿媳妇叫做徐梦迪。最近网上曝光闫学晶为儿媳妇庆生的视频，冯巩竟然也出镜了。视频中的徐梦迪颜值很高非常的有气质。有这么漂亮的儿媳妇，难怪闫学晶笑的合不拢嘴。

2、赵雅芝儿媳：刘凯茵

女神赵雅芝的儿媳刘凯茵并不是圈内人，为人很低调，长得也很漂亮。赵雅芝对于这个儿媳妇也非常的满意。没想到当年的不老女神赵雅芝都已经当婆婆了，不得不感叹岁月匆匆呀。

3、朱玲玲儿媳：郭晶晶

曾经的港姐朱玲玲大家都不陌生，没错她就是霍启刚与郭晶晶的婆婆。朱玲玲对于郭晶晶这个儿媳妇十分满意。郭晶晶虽然是奥运冠军，但是嫁入豪门之后却十分低调。她还为霍家生下了三个孩子，自然讨婆婆的喜欢。

4、吕丽萍儿媳：张墨锡

演员吕丽萍的儿子也进入娱乐圈发展，还认识了女友张墨锡。二人都是圈内的演员，张墨锡颜值很高，吕丽萍也非常喜欢这个儿媳妇。可惜的是吕丽萍的儿子与儿媳举办婚礼的时候前夫张丰毅都没能到场祝福二位新人。

5、宋丹丹儿媳：王博谷

宋丹丹的儿媳王博谷也是一名演员，颜值自然是很高的。她曾经跟宋丹丹的儿子巴图一起拍过戏，后来两人走到了一起。如今他们已经生育了一个男孩。宋丹丹已经光荣的升级为了奶奶。

6、薛家燕儿媳：陈素怡

薛家燕可是香港知名女演员，一直走得都是喜剧路线。2018年薛家燕花费巨资打造了一场豪华婚礼将儿媳陈素怡迎回家中。陈素怡颜值很高，看得出来薛家燕很重视这个儿媳妇。

7、狄波拉儿媳：张柏芝

狄波拉当年在香港娱乐圈红极一时，儿子谢霆锋当年将张柏芝娶回家度过了一段幸福的家庭生活。没想到最终二人还是选择分开。张柏芝虽然是狄波拉前儿媳，但是二人的关系还是维持的不错的。

8、陈宝珠儿媳：吴文珊

陈宝珠是曾经的粤语片皇后，她的儿媳妇吴文珊长得漂亮而有气质。当年陈宝珠也是耗费巨资将这个满意的儿媳妇娶回家中的。