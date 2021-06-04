为了庆祝建党一百周年，现在的电视荧屏上上线了很多献礼剧。一部部展现中国共产党奋斗史的电视剧看的大家热血沸腾。而这样的电视剧中时常会出现周总理这个角色。近些年来不少演员都在影视剧中饰演过周总理，那么这些饰演过周总理的演员中谁最受认可呢？一起来盘点一下吧。

1、黄晓明

最近正在播出的电视剧《光荣与梦想》反响很不错。令人诧异的是这部电视剧中饰演周总理的是演员黄晓明。演惯了霸道总裁的黄晓明，演起周总理这个角色倒是像模像样，没有油腻感了，网友们都劝黄晓明多接一些这样的角色，别老是演霸道总裁了。

2、夏德俊

青年演员夏德俊曾5次出演周总理，最近《觉醒年代》好评如潮，剧中演员的样貌和气质都与先辈们相似。在该剧中，夏德俊所饰演周恩来戏份虽然不多，但生动演绎了周总理年轻时的“能文能武”。

3、陈坤

陈坤在电影《建党伟业》中扮演过年轻时期的周总理。陈坤特别适合民国扮相，加上出色的演技，大家对于他扮演的周总理还是很认可的。

4、靳东

很多人不知道的是靳东也曾经出演过周总理这一角色。电视剧《开天辟地》中年轻时期的周总理便是由靳东扮演的。靳东沉稳、儒雅的形象倒是跟周总理很像。靳东扮演的周总理力求神似而非形似。

5、刘劲

要说形似周总理的演员那非刘劲莫属，刘劲本身跟周总理很像，从第一次开始扮演周总理开始，刘劲便在这个角色上下足了功夫。所以很多剧组在需要演员出演周总理的时候都会想到他。到目前为止，刘劲已经扮演过几十次的周总理了。真真是成为了周总理扮演专业户了。

6、孙维民

科班出身的演员孙维民也是多次扮演过周总理这个角色，他扮演的周总理可谓是形神具备，令人十分信服。另外孙维民还扮演过很多其他革命志士，都演绎的非常出色。

7、王铁成

很早以前，演员王铁成便在话剧舞台以及电影当中出演周总理这个角色。为了演好周总理，王铁成在日常生活中总是仔细琢磨周总理的动作、语言等等，力图给大家呈现出一个备受认可的周总理形象。

8、梁春书

王铁成的弟子梁春书也曾经是周总理的扮演者之一，可能是深受王铁成的影响，梁春书扮演的周总理也是惟妙惟肖。所以在很多电影当中梁春书都饰演过周总理，观众们非常喜欢。

9、孔祥玉

孔祥玉从上世纪70年代开始，在20余部影视剧中塑造了周恩来的形象，《南昌起义》曾获得1981年文化部优秀影片奖。孔祥玉从小就非常崇拜周总理，孔祥玉说，每一次塑造周恩来都不是一件轻松的事。

10、六小龄童

饰演孙悟空一举成名的演员六小龄童其实也扮演过周总理。《1939-恩来回故里》当中，六小龄童便饰演周总理这个角色。只是这一版的周总理大家知道的并不是很多而已。