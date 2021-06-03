在6月2日晚上举办的“嘉人女性影响力之夜”，真的是星光璀璨啊！杨幂、李冰冰、孙俪、刘诗诗等女星参加了，《仙剑3》的三美杨幂、刘诗诗和唐嫣还同框了。然而有一位美女虽然不是当红女星，但却格外抢眼，她就是37岁的李斯羽。

李斯羽是嘉人之夜的红毯主持人，她在红毯上跟张碧晨、张天爱等女星都有互动。很多网友称赞说李斯羽的气场不输女星。李斯羽身高182，这样的高度使得吴谨言、孙怡等女星站在她旁边显得有些矮小。

张天爱自嘲走红毯压力大，李斯羽把她衬得很矮，而李斯羽回答说她把她们衬得娇俏可爱。看来李斯羽不仅人很高，而且情商也高。李斯羽和不同高度的女星的合照也可谓是红毯上的一个看点了。李斯羽和何穗等超模站一起也不输气场。

李斯羽其实也曾是模特，她19岁的时候参加过某品牌冠名的超模大赛并获得时尚组冠军，同年她还曾到国外参加超级模特大赛并获得超模大奖。李斯羽毕业于中国传媒大学，她大学学的是播音和主持专业。

李斯羽也没有放弃自己的专业，她还是一位优秀的双语主播。李斯羽和李静搭档主持过《美丽俏佳人》，她还和央视有过合作，她主持过《佳片有约》、《我们一起上春晚》等节目。李斯羽多栖发展，她还参演过《钢铁侠3》等影视剧。

李斯羽是带伤主持嘉人之夜的，她脚步有伤。但后来红毯主持人换了，网上有爆料称是因为李斯羽太高了，一些女星的气场被她碾压了，所以她才被换掉的。但李斯羽这次还是受到了更多网友的关注。

不过人红是非多，李斯羽的过往黑料也再度被扒。网上有报道称李斯羽和董楠曾交往7年，但后来男方患癌，女方多次提出分手，还曾当众掌掴董楠。不过李斯羽曾否认在男方患病的时候提出分手，提出分手的是男方。如今37岁李斯羽疑似未婚。