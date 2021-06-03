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盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

(2021-06-03 09:07:26)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近年来，直播带货越来越火，很多网红和明星都纷纷扎进去。特别是那些头部网红如薇娅、李佳琦、辛巴等可谓是风光无限，赚的盘满钵满。但是直播间卖的东西鱼龙混杂，真假难辨。常在河边走哪有不湿鞋，被曝出卖假货的网红和明星也不在少数。下面我们就来盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

1、辛巴

作为头部主播之一的辛巴，是售假网红中极具代表性的人物。辛巴曾在直播间卖假燕窝，虽然其团队拼命否认，但也难逃最终短暂退网的命运，虽然后期顺利复出，但损失惨重，形象与名誉受到了极大的影响。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

2、薇娅

带货一姐薇娅也翻车了，5月14号。薇娅在直播间所受的“Supreme x GUZI”联名商品被网友质疑假货。5月28日，薇娅方正式道歉。而且薇娅翻车也不是第一次了，她带货的高端定制女鞋以及针织衫，都被品牌方指控为仿制品。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

3、二驴夫

近日，坐拥70万粉丝的二驴夫妻也翻车了。驴嫂平荣卖过朵唯、天语、中兴、索爱等非主流品牌手机销售额高达4.7亿，被爆出是山寨手机。而且他们并不是第一次翻车，2020年12月网络上就爆出过两人在直播间里售卖假酒。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

4、罗永浩

直播间大佬罗永浩也曾遭遇过直播卖假的尴尬。在面临带假问题的处理上与辛巴就形成了对比，不仅给消费者三倍补偿，而且发布公告表示诚挚的道歉。这也使得他的形象与名誉得以保全。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

5、李佳

著名带货主播李佳琦也因卖假货而屡屡翻车。2020年的双11，李佳琦在直播间售出了一款大品牌护肤品，被网友质疑是假货。而在同年的九月，其直播间推荐的某螃蟹也为假冒产品。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

6、郑建鹏言真夫妇

2020年4月29号，在某平台拥有3500万粉丝的“大狼狗郑建鹏言真夫妇”也遭遇了直播翻车，不少网友针对五款海淘产品发出了真假产品对比与第三方平台鉴定结果的视频，平台方予以否认并表示未拆封可以退款。但粉丝并不买账，这次事件对“大狼狗郑建鹏言真夫妇”影响不小。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

7、嘎子哥谢孟伟

饰演“小兵张嘎”而出名的嘎子哥谢孟伟，居然也沦为了带货主播。谢孟伟因出售假包被网友质疑，遭到潘长江一顿炮轰。曾红极一时的明星也开始带货卖假，真是让人唏嘘。

盘点涉嫌卖假货翻车的8大网红明星，看看都有谁？

8、潘长江

不久前，“潘嘎之交”上了热搜。口口声声对嘎子哥说网络水很深的潘长江，转身就自己涉嫌卖假酒被网友嘲讽“晚节不保”。其实，早在2020年潘长江已经开始直播带货了，甚至还收了辛巴当“干儿子”。

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