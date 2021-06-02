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二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

(2021-06-02 15:21:45)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

如今的直播带货市场可以说是非常红火，大家似乎都很喜欢在网红直播间中购买商品。也正是因为市场的火爆导致越来越多的人涌入直播带货行列。而更多的问题也应运而生。这不，直播带货这个圈子又出大事了。

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

知名网红驴嫂因为在直播间卖山寨手机而被曝光。相关部门已经进行了调查，而快手官方也站出来发公告，将会与该手机的品牌方终止合作。另外将会对买到该品牌山寨手机的用户进行高达9倍的赔偿，网红驴嫂一方承担3倍。

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

快手官方给出的公告还是很快的，算是对乱象丛生的网络直播进行了一次整治。知名网红卖假货已经不是什么新鲜事儿。之前网红辛巴就因为在直播间卖假燕窝而被封号，好不容易复出之后却因为卖贴牌手机遭到网友们的攻击。后来在一片谩骂声中不得不暂时退出直播间。这段时间只能在徒弟们的直播间里露露脸。即便是薇娅这样超火的网络带货直播也因为之前的产品问题而被推上了舆论的风口浪尖。看来直播带货这个圈子水还真是深得很。

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

对于罚款的处罚广大网友们似乎并不是很满意，他们认为应该封号才可以。目前，二驴和驴嫂平荣的KS账号都没有被封，让网友非常担心。当然对于驴嫂夫妻的惩罚最终会是怎么样的，大家还需要等待最终结果。

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

二驴夫妇中的二驴曾经说过自己的学历不高，因为短视频的兴起他们开始走网红的道路。后来粉丝越来越多，他们开始了直播带货之路。很快他们便成为了粉丝众多的大V，直播带货的金额也越来越大。驴嫂夫妻可以说凭借直播带货赚的盆满钵满。

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

或许也是因为钱来的太过容易，所以他们也被利益蒙住了双眼，为了赚钱开始欺骗消费者，最终造成了翻车。另外这次的山寨手机是由某知名品牌手机厂商提供的产品。明明是山寨货却对外宣称是高档手机低价销售。看来这品牌商为了销售手机也参与了欺骗。另外这些山寨手机已经进行了多场直播，卖了几十万台，销售额4.7亿，为何快手平台到今天才进行调查整顿呢？

二驴夫妇多次直播卖假手机，一个月狂卖4.7亿，为啥却没被封号？

这些都是导致消费者遭遇欺骗的原因，看来山寨机在直播间卖的如此之好有多方面的原因，由此也可以看出，网络直播带货这一行真的需要好好整顿一下了。要不然像辛巴、驴嫂夫妻这样卖假货的网红还是会层出不穷的。

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