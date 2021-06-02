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女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

(2021-06-02 13:30:09)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《觉醒年代》是近来比较火的一部剧，这部剧的评分很高，权威媒体都发声赞这部剧了。然而有一位女演员却说这部剧不好看，可实际上她根本没有看过这部剧。最终这位90后女演员晁然也因为自己的不当言论翻车了。

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

事情是这样的，有一位男士在直播的时候向晁然推荐《觉醒年代》，而晁然却回答说这部剧是美剧吗？在这位男士告知她说这部剧是讲述先辈们如何建国后，晁然的回应是听起来好难看。这位男士的反应还是挺快的，或许是意识到可能会翻车，他还用膝盖提醒晁然。

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

不过晁然吐槽《觉醒年代》的事情还是引发热议。没看过就给评价真的妥当吗？晁然还被吐槽疑似对国产剧，特别是年代剧有偏见。许多网友吐槽晁然情商低，说话不过脑子。后来晁然发声道歉，她说针对直播中的片段，真诚的跟大家道歉，她还以《觉醒年代》的名义向抗战老兵捐款10万元。

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

晁然被扒不是第一次因言论翻车了。据报道，有一次晁然直播带货，卖桃酥，有网友评论说桃酥适合买给爷爷奶奶吃，没想到她却指着屏幕说这是在侮辱她的桃酥。后来为了圆场，晁然又补充说男女老少都能吃。

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

很多网友评论说晁然的不当言论真的很败好感，之前看《最好的我们》中对她留下的好印象都快耗没了。作为演员，晁然比较有知名度的作品就是谭松韵版《最好的我们》中饰演洛枳学姐。但是如今许多网友吐槽说最美学姐的滤镜碎了一地。

女星晁然为无脑贬低《觉醒年代》道歉，她到底是什么来头？

晁然的颜值并不低，但近两年她把事业的重心放在了直播带货上。还有报道称那位向她推荐《觉醒年代》的男子老王疑似是她的男朋友。还有网友觉得晁然发表迷惑言论疑似是为了博关注。明星是公众人物，还是应当谨言慎行，以免翻车。

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