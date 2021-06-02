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又一位28岁美女网红结婚！曾是央视主持人，如今嫁给摄影师很幸福

(2021-06-02 10:43:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

一些网红虽然不是明星，但是拥有粉丝的他们却仍然受到广泛关注。有的网红嫁得挺好的，方媛还嫁给了天王郭富城。近日，又一位网红结婚了，她就是28岁的房琪。5月31日那天，房琪晒出了她的结婚视频，跟大家分享了她结婚的喜事。

又一位28岁美女网红结婚！曾是央视主持人，如今嫁给摄影师很幸福

从视频看，房琪的婚礼可以说是很浪漫了，场地的布置给人感觉很梦幻。房琪不管是穿白色婚纱还是红色中式礼服都很美。房琪没嫁豪门，而是嫁给了爱情，她的老公是她的摄影师。房琪的老公戴着一副眼镜，他给人一种文质彬彬的感觉。

又一位28岁美女网红结婚！曾是央视主持人，如今嫁给摄影师很幸福

看房琪和她老公的合照，感觉他们真的很般配呢。很多网友表示恭喜房琪，祝她新婚快乐！同时也希望能看到她更多的优秀作品。房琪的人生经历也挺励志的，她是一位勇敢上进的姑娘，就像她说的房琪，不放弃。

又一位28岁美女网红结婚！曾是央视主持人，如今嫁给摄影师很幸福

房琪给人感觉甜美可爱，还有网友觉得她长相神似蔡依林。房琪曾在央视工作，她当时是一位外景主持人。央视的很多主持人是名校毕业的，而房琪是从三本院校毕业的。这样的学历能够进入央视这样的大平台已经是很难得的了，但房琪渴望做自己想做的事情，于是她选择了离开央视。

又一位28岁美女网红结婚！曾是央视主持人，如今嫁给摄影师很幸福

房琪离开央视后去做旅行博主了，一开始她的关注度并不高，但是最终她找到了合适自己的，她拍摄的旅行视频点击量挺高的，如今她的粉丝更是超千万。能获得这么高的关注度，可见房琪转型当博主挺成功的，还有网友称她为最美旅行博主。

又一位28岁美女网红结婚！曾是央视主持人，如今嫁给摄影师很幸福

房琪和她老公爱情是浪漫的却又是淳朴的，老公陪着她搞视频创作，帮她拍视频，陪她走过低谷，然后携手走向幸福。如今28岁的房琪年收入超百万，她和男友的爱情也修成了正果，祝福这位美丽又上进的博主。

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