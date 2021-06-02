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盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

(2021-06-02 08:50:23)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

中央电视台的主播可都是经过千挑万选入职的，都非常的优秀。所以想要进入央视工作真的是特别的难。而近几年随着央视主持人的离开，央视也需要输入一些新鲜的血液。就在2021年观众们就发现央视多了很多新面孔。那么在2021年入职央视的新主播都有谁呢？赶紧来盘点一下吧。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

1、冯硕

大家都知道央视主持人大赛是很多主持人走进央视的敲门砖。在央视主持人大赛上表现不错的冯硕最近要进驻央视的《今日说法》栏目了，因为央视已经进行官宣了。不知道冯硕的表现会有怎样的精彩，拭目以待。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

2、田靖华

2019年的央视主持人大赛上，田靖华表现的非常不错，他本是来自广东电视台，但是在2021年他加盟到了央视。在广东电视台时他已经有了很好的观众基础，来到央视之后会不会有更大的发展，还要往后看。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

3、孟

与田靖华一起来到央视的还有他的女友孟语凡。二人在大学时便是情侣后来一起来到广东电视台发展。看来二人的确都是非常优秀的主持人，这次来到央视又是二人一起跳槽，使得央视主播圈再添夫妻档。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

4、王嘉宁

曾经走出过张绍刚、撒贝宁等优秀主持人的今日说法栏目最近迎来了一位新主播，她就是美女主播王嘉宁。王嘉宁是央视很看好的对象，他们想要将王嘉宁培养成下一个撒贝宁，所以让王嘉宁多跟撒贝宁学习。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

5、郭若天

通过央视主持人大赛进入中央电视台的主播会有一定的知名度，但是央视也会从外面招聘一些新主播。比如说最近出现在央视《第一时间》栏目中的郭若天就是从校园进入央视实习然后成为主播的主持人。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

6、张安琪

2021年中央电视台的《新闻直播间》栏目组迎来了一张新面孔，那就是张安琪。张安琪来自北京电视台，后来参加央视的主持人大赛时遇到强敌被淘汰掉了。但是央视还是很看好她的表现，所以她再次回到了央视，成为了《新闻直播间》的主持人。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

7、果欣禹

同样是在央视《新闻直播间》亮相的新人还有果欣禹，她也来自于央视主持人大赛，干练的短发，优雅的谈吐。作为新人，果欣禹表现不俗。

盘点2021年入职央视的八大主持人，你最喜欢谁？

8、邹韵

2021年年初，央视新闻频道多了一位新主播，他就是邹韵，她曾经是央视主持人大赛的选手之一，如今在央视新闻频道已经主持了多档节目，相信之后的发展也会很好。

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