2019年的央视主持人大赛给很多观众留下了深刻印象，这一届有不少优秀的选手，比如邹韵、尹颂等等。比赛结束后，有些选手签约央视，成为央视的主持人，有的选手还得到了央视重用。年轻主持人的加盟也为央视注入了新鲜血液。

美女主播王嘉宁备受关注，将近27岁的她可以说是得到了央视的重用。王嘉宁在《主持人大赛》中的表现可圈可点，她也通过参加这档节目成名。王嘉宁青春靓丽又有实力，比赛结束后，她出现在了央视的多档节目中。

王嘉宁本是江苏广播电视总台的主持人，之前她还在安徽卫视工作过。央视很多的主持人都是名校的学霸，比如撒贝宁。而王嘉宁的起点却不是很高，她毕业于沈阳师范大学，这个大学是一个二本学校。

不过王嘉宁却靠努力逆袭了，从地方台走向了央视。看了王嘉宁在央视主持的节目后，一些网友评论说感觉她是2019年主持人大赛中最出圈的选手了。王嘉宁的资源的确是很好，她成了《今日说法》的主持人。

王嘉宁还和撒贝宁搭档主持了《典籍里的中国》，此外她还主持了《经典咏流传》第四季等节目。王嘉宁接替董卿，成为了《挑战不可能5》的观察团的嘉宾。王嘉宁出镜的机会真的很多呢，既上了综艺又主持了法制类节目，她的资源确实不错。

纵观王嘉宁过往的经历，她几次工作上的机遇都跟参加主持人比赛有关。王嘉宁参加过安徽广播电视台的主持人大赛，还参加过苏州广电的主持人大赛。感觉王嘉宁很好的诠释了“越努力越幸福”这句话，她能在央视的舞台上大放光彩离不开背后的努力。祝福王嘉宁，希望她能发展得更好。