郑爽逃税事件已经过去很长时间了，因为逃税事件郑爽很长一段时间内都处在风口浪尖之上。同时也被划为了劣迹艺人，而相关部门也开始对郑爽进行调查与处罚。事情调查结果究竟如何，相信大家都想要知道一个答案。

最近，又一件关于郑爽的事情被曝了出来，那就是郑爽登上了环球人物的封面。要知道这可是特别有分量的杂志。郑爽的一张黑白色照片占据了整个杂志封面的半壁江山，所配的标题是明星逃税罪与罚。

要说郑爽热度还真是高，就连世界首富比尔盖茨婚变的消息都没能盖过郑爽的热度，同时出现在杂志封面上时都不配有照片。另外，杂志内还对郑爽反面逃税事件进行的详细的分析与报道，郑爽这反面教材当的实在是够分量。网友们也顺势来泼冷水了：认为郑爽这次丢人丢大了。

以这样反面教材的形式登上环球人物封面，对于郑爽来说并不是好事，所以郑爽的粉丝们可不乐意了，纷纷在网上开始抗议。他们认为环球杂志侵犯了郑爽的肖像权，甚至有粉丝要联合去举报该杂志。网友们看着郑爽粉丝们的这些举动也是很无奈，有些网友们直接怼道：洗洗睡吧。

要说郑爽的粉丝们真的算是真爱粉，以前其他艺人被划为劣迹艺人之后，粉丝们纷纷离去。但是郑爽先是被曝出代孕，然后被曝出偷税漏税、阴阳合同，可以说是劣迹斑斑。但是郑爽的粉丝们却依旧对她不离不弃，就算是郑爽犯了再大的错误，他们都可以视而不见。

郑爽在被封杀之前在圈内就是很能作的女明星，耍大牌、不敬业，演技差却从来不想提升。做什么事情都由着自己的性子，根本不顾及别人的感受。经常做出一些匪夷所思的行为，但是不论郑爽有多少缺点，郑爽的粉丝们都无条件的包容。这也导致郑爽的热度居高不下，即便大家都知道身为艺人的郑爽特别难合作，但是看在流量的面子上也还是捧着高片酬去找她合作。

粉丝们的无限宽容也导致郑爽无所顾忌直到犯下大错。可能年轻的粉丝们还不了解偷税漏税以及签订阴阳合同都是违法行为。郑爽的行为已经触犯了法律的红线，可不是粉丝们在网上叫嚣几句能帮得了她的。脑残粉们还是清醒一点，认清现实吧。



