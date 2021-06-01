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张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

(2021-06-01 09:29:28)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

三胎政策可是这两天微博上的热搜词呀！不少网友的朋友圈都被这个话题刷屏了吧？娱乐圈中生了三胎的女星也不少，比如孙莉、蔡少芬等等。而有的名人也对三胎这个话题发表了自己的看法，名导张艺谋的娇妻陈婷发文称提前完成任务。

张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

张艺谋的工作室也转发了陈婷的这条博文，并发表情表示支持。这是什么情况？陈婷是一位80后，她比张艺谋小31岁。张艺谋和陈婷育有两个儿子，一个女儿。张艺谋的大儿子已经20岁了。而当年陈婷生大儿子的时候，她才20岁。

张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

陈婷发文表示提前完成任务，张艺谋工作室对此表示力挺，网友们怎么看呢？一些网友质疑陈婷发文的动机，她是想炫耀还是想叫屈？为自己提前完成生三个孩子的事情而感到光荣吗？但是真的光荣吗？

张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

张艺谋和陈婷当年曾因为超生被罚了748万。2013年的时候，张艺谋被举报超生，后来有关部门介入调查，张艺谋工作室曾就超生一事造成的不良社会影响发声道歉。张艺谋和陈婷是在2011年注册结婚的，而在他们注册结婚前，他们已经非婚生有孩子了。

张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

网上有报道称陈婷初识张艺谋的时候，她还是一位大学生，后来因为怀了孩子而放弃了学业。一些网友吐槽陈婷情商低，有关部门已经对她和张艺谋超生的事情做出了处罚，还有就是陈婷的三个孩子是非婚超生的，这是很光彩的事情吗？

张艺谋妻子陈婷回应三胎政策：提前完成任务，网友：未婚超生很光荣？

陈婷跟张艺谋在一起后过上了富足的生活，但是她年纪轻轻就未婚生子的事情值得鼓励和提倡吗？一些网友担心这会传递出错误的价值观。虽然如今国家放开了可以生三胎，但是放开三胎也不意味着可以超生。名人还是应该遵纪守法，多传递正能量。

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