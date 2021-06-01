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盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

(2021-06-01 09:06:08)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，赵思露又火了。她的火倒不是因为他的高超演技，而是因为在正在热播的新剧《一不小心捡到爱》中的浮夸演技，让观众吐槽不已。

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

网友吐槽，赵思露在现代剧中演出了一种韩剧女主的感觉，噘嘴说话还喜欢瞪眼睛，槽点满满。说实话，娱乐圈被贴上“噘嘴瞪眼”标签的女明星还真不少。下面我们就来盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的女明星，看看都有谁？

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

1、杨颖

杨颖就不用多介绍了，她的瞪眼式表演可谓是广为诟病。尤其是在《云中歌》，《孤芳不自赏》等剧中频频出现的瞪眼式演技让观众印象深刻。大家纷纷喊话：baby，还是去录综艺吧。

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

2、周海媚

周海媚曾饰演过很多深入人心的角色，但她的瞪眼式演技一直遭人诟病，尤其是《香蜜沉沉烬如霜》的天后，更有网友戏称，无论是担心还是求人，都是瞪眼。有人说周海媚是因为深度近视，导致了瞪眼的习惯。无论如何，曾经的tvb当家花旦也被贴上了瞪眼的标签。

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

3、吴昕

吴昕在《深夜食堂》中的瞪眼式表演，太过辣眼，满屏幕的尴尬。尤其是吃面那个桥段让我不禁想到了滑稽小品，想忘掉都难。

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

4、宋茜

宋茜曾经在南韩以偶像组合的女爱豆身份出道，唱跳实力俱佳，回国后也先后合作过很多当红的小鲜肉，但给人的印象仍是演技欠佳，经常喜欢以瞪眼来表达各种情绪。演技还是需要好好提高哦。

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

5、李念

《都挺好》是一副良心制作，姚晨等老戏骨在其中的表演受到了大家的认可，而李念在剧中饰演的二嫂，大家却吐槽满满，许多网友表示李念是剧组中演技最差的，只会瞪眼睛。看来，又是一位被豪门耽误了的女明星。

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

6、孙俪

作为演技派的孙俪，也有遭到诟病的时候，在《那年花开月正圆的》表演中，一向演技在线的孙俪却遭到了广大网友的吐槽。孙俪在其中饰演一个江湖卖艺的少女，为了凸显少女人设，孙俪也开启了瞪眼模式。网友纷纷吐槽：有点智障！可能她们觉得傻白甜就应该这样！

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

7、林允

林允在《蜗牛与黄鹂鸟》的演技可谓一言难尽。该剧的豆瓣评分只有4.7分。网友吐槽林允演技尴尬，随处可见的瞪大眼睛，十分惊恐。当自己剧中的演技备受观众质疑时，林允还特回复了粉丝评论，称：“人物设定就那样......我没办法。”

盘点演戏喜欢噘嘴瞪眼被吐槽的八大女星，看看都有谁？

8、郑爽

出道多年的郑爽，被广大网友冠以“瞪眼噘嘴咬唇撩头发”演技。最初在《一起来看流星雨》中郑爽噘嘴卖萌，尚且可以说角色设定，凸显可爱。但不是所有角色都适合卖萌瞪眼的吧。千篇一律的表情，看来看去都像一个角色。

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