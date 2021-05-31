有一段时间没有出现的网络主播辛巴，最近在自己徒弟的直播间露面了，他在徒弟蛋蛋的直播间中亮相显得非常激动。因为当天蛋蛋直播间的销售额超过六千万大关，这让辛巴非常的高兴。可能是因为销售额比较高，辛巴开始为自己洗白了，他公开说到不是说自己骗人吗？那为何还有人在自己这里高价买产品呢？

辛巴还得意洋洋的说到自己的直播间一年能发货几亿单，并跟黑粉们叫嚣说自己的内心非常强大，并且表示自己会东山再起。另外辛巴还透露自己以后的遗产分配问题。辛巴声称自己将来不会将财产留给孩子们，他告诉网友们以后自己如果离开这个世界的话，遗产会全部捐赠给国家跟社会让自己的孩子自己去打拼，因为自己就是这么走过来的。

不过听到辛巴此番“豪言壮语”，网友们倒是不怎么买账，大家都认为辛巴不过是博人眼球而已。甚至有网友认为辛巴这次不过是继续在欺骗网友罢了。

作为网络带货主播，辛巴的成绩非常耀眼，但是也因为卖假货而遭到非议。之前辛巴直播间出现了糖水燕窝事件，辛巴直播间被封。在沉寂了一段时间之后，辛巴很快便复出了，而且非常高调。

复出之后的辛巴带货成绩依旧十分亮眼，但是争议依旧是不间断。比如说辛巴复出后为了直播而封路。直播间卖的手机是贴牌手机等等，本来就因为卖假货而被封号，复出之后又在直播间卖假货，网友们可是忍不了了，铺天盖地的谩骂声扑面而来。

面对外界的非议，辛巴做了一个重要的决定，那就是退出直播，他还扬言说自己是被资本和流量打败，宣布退出的时候辛巴也是在徒弟的直播间当中，而且情绪也非常的激动。也难怪网友们都认为辛巴戏真多。但是辛巴的徒弟们却并没有退出，他们依旧活跃在直播界，而且带货本领十分高强，就比如这次的蛋蛋直播间就卖出了超过六千万的商品。可见辛巴的徒弟们也是带货高手。

辛巴虽然不再自己的直播间带货了，但是却一直活跃在徒弟们的直播间当中，看得出来他对于这番事业是有多么的不舍。毕竟白手起家的他拥有这份事业真的是不容易，但既然是做直播还是多一些真诚少一些套路的好，要不然这条路是走不远的。