娱乐圈的明星们总是有很多别人能够吐槽的点，比如说长相、行为、声音等等。因为很多明星的特殊性或者是某些行为就被吐槽为不男不女。这也让这些被吐槽的明星十分困扰，那么娱乐圈究竟有哪些明星被网友们吐槽是不男不女呢？一起来盘点一下吧。

1、左其铂

近日，当红小鲜肉左其铂在机场被人骂了，这让左其很是生气。当天左其铂因为带着耳环而被人骂着说不男不女。说实话当红小鲜肉们这样装扮的人多了去了，左其铂被骂说是不男不女实在是有些过分。

2、鹿晗

鹿晗当初与左其一样，走鲜肉路线，因为长相柔美加上装扮的问题，鹿晗看起来有点像女生，所以很多黑粉便黑鹿晗不男不女，甚至有人认为像鹿晗这样的现象会带动娱乐圈的阴柔之风这对于青少年来说是不好的示范。

3、金星

金星是变性人这件事相信大家都知道。虽然金星自己并不避讳这一点，但是这却成为了别人攻击金星的黑料。尤其是金星的毒舌曾经的罪过很多人，所以总有人用不男不女这样的词汇来攻击金星。不过好像金星并不避讳这一点，过得很坦然。

4、李宇春

李宇春自从出道之后便一直走中性路线，平时的她喜欢穿男装，留着短头发，看上去如同假小子一般。也因为这个原因，不少网友吐槽李宇春不男不女。不过李宇春一直是我行我素，根本不在乎这些话。

5、周深

周深可是现在圈内特别火的歌手，周深的音色很是特殊，明明是个男生却有着女生的声音。如果只听歌曲不见歌手的话，很容易让人认为周深是个女孩。周深也因此背上了不男不女的争议。

6、李玉刚

大家都知道李玉刚的反串做的非常好，他是男人却可以在舞台上反串女性，将女性的柔美展现的淋漓尽致。反串是一门艺术，但就是有人以此来为借口说李玉刚不男不女，估计李玉刚也是极为委屈的。

7、窦靖童

窦靖童进入娱乐圈之后一直走得是非常个性的路线，平时喜欢中性风，看起来跟假小子一般，音乐玩的也很另类。这也让很多人吐槽她有些不男不女。

8、韩红

韩红的外表一直是很多人吐槽的对象，因为不够女性化的外表，韩红经常被人说是不男不女。但人家韩红是靠实力吃饭的，真没必要这么攻击人家。



