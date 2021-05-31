又一位女星被曝疑似有新恋情了，她就是33岁的阚清子。阚清子疑似有新恋情的事情登顶热搜。媒体拍到了阚清子和一位神秘男子牵手逛街的照片，两人的互动颇为亲密，牵手逛街还一起去吃烤肉。

与阚清子牵手的男子身材高大，阚清子曾亲昵地用手打男方的肩膀，像是在撒娇，而男方则顺势抱住了女方，这样的互动真的是很甜呢。这位男士戴着口罩，看不全脸部，但他的体型给人感觉有点壮。而当天阚清子衣着宽松，让人浮想联翩。

去年12月，曾有媒体拍到有神秘男子为阚清子接机。随后，他们一前一后进入了酒店，还出门逛了家具商场。

不久后，阚清子又被曝出与神秘男子逛街。当时，阚清子还坐在车里喝奶茶，该男子为阚清子忙前忙后，两人相处很默契。

关于与阚清子约会的这位男士的身份，网上还没有确切的爆料。阚清子被曝疑似有了新男友，很多网友都大方送上祝福，觉得漂亮姐姐有权利去追求自己的幸福，希望她能有一个好的归宿。还有一些网友则调侃说感觉阚清子的口味变了。

说到阚清子的感情生活，很多网友都会想到纪凌尘吧？还有那句“你爱过大海，我爱过你”。阚清子和纪凌尘是姐弟恋，女方比男方大5岁。阚清子和纪凌尘的姐弟恋还有他们在综艺节目《亲爱的客栈》中撒的糖都曾给人留下很深的印象。

关于阚清子和纪凌尘分手的原因，网上有多种猜测。男方曾被曝疑似劈腿，还有报道称他们分手疑似跟女方想结婚，而男方却想拼事业有关。跟纪凌尘分手后，阚清子有过新的绯闻恋情，她和小她7岁的谢彬彬传过绯闻。

纪凌尘和谢彬彬都是小鲜肉类型的帅哥，而这次被曝的疑似热恋的对象却是一位比较壮的男士，难怪有网友调侃说阚清子的口味变了。经历了失败的姐弟恋后，阚清子如何看待姐弟恋的呢？她曾表示不是不能和弟弟谈恋爱，是姐等不起了。如果新恋情属实，那就祝福阚清子了。