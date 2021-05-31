综艺节目《向往的生活5》开播后曾得到不少好评，张艺兴和杨紫这对绯闻情侣还在这档节目中合体了，虽然他们已经澄清过没有恋情了，但是很多网友却觉得这对cp挺好磕的。飞行嘉宾杨紫给节目贡献了不少看点。

送别了杨紫，《向往的生活5》迎来了新嘉宾陈赫和李诞。但是节目播出后，陈赫和李诞却惨遭吐槽，这是为何呢？陈赫和李诞不讨喜主要跟两方面原因有关，一是他们在节目中的表现，二是他们的过往史。

陈赫上过跑男等综艺节目，但是他在《向往的生活5》中的表现给人的感觉是懒。大男人种树不积极，老是喊累，李诞也是如此。树很重吗？何老师不是说了吗？我们家妹妹都搬得动。张子枫都搬得了的树，怎么陈赫和李诞就觉得沉呢？

很多网友吐槽陈赫和李诞干活不积极，赖床，却尽想着吃好吃的。许多网友表示看了节目没get到陈赫和李诞的幽默，但看到了他们的懒。李诞不是说他再上《向往的生活》是为了重拾路人缘，改观大家对他之前在节目中不干活的印象。但效果如何呢？

还有网友吐槽对陈赫和李诞无感跟他们的“劣迹史”有关。陈赫已经是两个孩子的爸爸了，但是他疑似婚内出轨张子萱的事情却还是时不时被提及。陈赫曾因为母婴产品代言却被宝妈抵制。还曾有网友抵制陈赫上《浪姐》。

李诞的口才挺好的，他的一些段子也的确蛮搞笑的，但是网上也有不少关于他和他老婆黑尾酱的负面报道。近两年李诞也没少翻车，他代言内衣产品翻车的事情曾引发热议。这次上《向往的生活5》李诞的嘴碎再度被吐槽。不过也有网友觉得李诞和陈赫被吐槽疑似跟节目组剪辑有关，你怎么看呢？