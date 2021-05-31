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30岁美女网红患癌去世！曾大方分享光头照，抗癌2年男友不离不弃

(2021-05-31 09:24:02)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

有些网红喜欢通过标新立异来引人眼球，但是有些网红却努力给人传递着正能量。近几年有些网友也是英年早逝，泡泡龙、拉姆等网红的离世都让人感到惋惜。近日，又一位网红英年早逝，她就是韩国人气网红SaeByeock。

30岁美女网红患癌去世！曾大方分享光头照，抗癌2年男友不离不弃

网红SaeByeock是因病去世的，享年30岁。SaeByeock在如花般的年纪就离开了，很多网友都表示感到难过和惋惜。SaeByeock是在刚过完29岁生日没多久就发现自己患了淋巴癌。央视主持人罗京当年也是因为淋巴癌去世的。

30岁美女网红患癌去世！曾大方分享光头照，抗癌2年男友不离不弃

SaeByeock得知自己患病后，她并没有放弃而是积极接受治疗。SaeByeock本是一位拥有47万粉丝的美妆博主，经常分享化妆技巧，但后来却大方公开自己的抗癌路，只为了能鼓励更多的人。

30岁美女网红患癌去世！曾大方分享光头照，抗癌2年男友不离不弃

为了更好的抗癌，SaeByeock还剃了光头并在社交平台晒出了光头照。SaeByeoc真的是一位勇敢的小姐姐，她生前曾多次表示癌症不算什么，我会战胜它的。奈何病魔无情，好在SaeByeock并不孤独，男友在得知她患病后一直对她不离不弃。

30岁美女网红患癌去世！曾大方分享光头照，抗癌2年男友不离不弃

SaeByeock的男友高大帅气，据报道他的家境也不错。SaeByeock还曾在剃光头发后和男友开心合照，男方曾表示每天都会亲吻她的光头。SaeByeock的男友两年来对女友不离不弃，这份深情让人感到。

30岁美女网红患癌去世！曾大方分享光头照，抗癌2年男友不离不弃

本月初的时候，女歌手李明蔚因病去世，享年31岁，她曾被称为抗癌歌手。李明蔚生前也是积极接受治疗，但是当年她的男友却在得知她患癌后离开了她。SaeByeock交了一位善良又深情的男友，遗憾的是她先离开了。希望SaeByeock一路走好！愿天堂没有病痛。

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