转眼迎来了2021年炎热的六月，夏季已然到来，在外面热浪滚滚之时在家中追剧是不是一种很好的选择呢？要说六月份播出的电视剧还真是不少，有哪些电视剧会比较有看点呢？下面我们一起来盘点2021年6月热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《叛逆者》

如果是喜欢谍战剧的观众，那么六月份的《叛逆者》一定不要错过。这部剧由朱一龙、童瑶主演。不仅有颜值超高的男女主角还有悬念迭起的谍战剧情，相信会是很吸睛的一部剧。谍战剧是容易诞生爆款剧的剧种，不知道这部《叛逆者》会不会成为下一部爆款谍战剧。

2、《月光变奏曲》

已经在五月份开播的偶像剧《月光变奏曲》在六月会继续热播。剧中虞书欣与丁禹兮甜甜的恋爱可是让人羡慕的很。接下来的六月还可以继续看这二人在剧中撒糖。

3、《爱上特种兵》

黄景瑜联合李沁打造的军旅题材电视剧《爱上特种兵》即将在6月上线。军旅热血加上高颜值偶像，如此搭配应该很受年轻人的喜欢，这也是一部正能量的好剧。

4、《冰雨火》

《冰雨火》是一部有关于缉毒警察的电视剧，讲述是在隐蔽战线上缉毒警察的故事。这部剧由陈晓与王一博领衔主演。一部关于缉毒题材的影视剧究竟能不能拍的好看，还要在看过之后才能下判断。

5、《大决战》

《大决战》是一部向建党100周年的献礼剧。整部剧集合了于和伟、刘涛、唐国强等实力派演员。这部剧将我们带回到了那个硝烟弥漫的年代，展现了中国共产党奋进向前的革命历程，是一部值得一看的正剧。

6、《壮志高飞》

《壮志高飞》这部剧拍摄完成已经很长时间了，一直等到今年的五月下旬才开播，实在是让观众们等的太久了。这部剧刚开播不久，六月份会继续播出。郑恺、陈乔恩演绎高空中的爱情，你想看吗？

7、《雁归西窗月》

喜欢看古装剧的观众一定不要错过雁归西窗月，霸道王爷与小娇妻的爱情故事虽然很俗套但是真的很甜。炎炎夏日，西瓜、冰激凌搭配这样的古偶实在是再合适不过的了。

8、《顶楼3》

夏日追剧之时怎么能少的了韩剧呢？之前爆火的《顶楼》系列又来了。《顶楼3》将会在六月份上线播出，不知道第三季能否延续前两季的高口碑，喜欢韩剧的观众一定不能错过。