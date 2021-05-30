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70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

(2021-05-30 17:47:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

老夫少妻这种事情在娱乐圈其实是很常见的，但大部分老夫少妻的明星都很低调，很少公开秀恩爱。但是最近，著名导演、制作人张纪中却与妻子杜星霖公开秀恩爱。张纪中七十大寿，比他小31岁的杜星霖晒全家福为张纪中庆生并公开表白。立刻便在网上引起了一番讨论。

70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

张纪中相信大家都不陌生，没错，就是爱反派金庸武侠经典的大胡子导演。《天龙八部》、《神雕侠侣》、《鹿鼎记》、《倚天屠龙记》等金庸武侠经典都被张纪中翻拍过。每次翻拍经典，张纪中总能在娱乐圈掀起一阵风浪，从选角到拍摄都能引发热议。黄晓明、刘亦菲、李亚鹏等人都通过出演张纪中翻拍的武侠剧而进一步走红。他的武侠剧一度是很多明星争抢的资源。

70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

靠着一部部反派的武侠经典，张纪中在圈内的名气越来越大。虽然在圈内的名气很大，资历也足够，但是张纪中的私生活却一直被人所诟病，他前后结过三次婚，现在的妻子杜星霖比张纪中小了三十一岁了，典型的老夫少妻。张纪中的第一任妻子叫做王玎，是张纪中在下乡插队时认识的女孩。据说张纪中后来能进入山西话剧团发展就是依靠王玎娘家的帮助。

70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

此后，张纪中开始进入影视圈发展，渐渐有了名气。影视圈美女何其多，张纪中与诸多女子的绯闻便在这时候传开了。后来张纪中接连拍摄了多部叫好叫座的影视剧，成为圈内有名的导演。事业正在上升期的他似乎已经忘记了还在山西生活的妻子与女儿，与一位叫做樊馨蔓的才女走到了一起。

70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

后来张纪中干脆跟妻子提出了离婚，然后迎娶了樊馨蔓。但是这段婚姻很快出现了问题。当时有消息爆出樊馨蔓出轨经纪人还想要谋夺张纪中的财产。而樊馨蔓则声称张纪中出轨杜星霖，双方大打出手。这段婚姻只能是不欢而散。

70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

在与樊馨蔓离婚后不久，张纪中便于现任妻子杜星霖结婚了。离婚、再婚如此之快，似乎也佐证了张纪中出轨的事实。杜星霖在张纪中年近花甲之时又给他生下了一个孩子。

70岁张纪中庆生引发热议，经历三段婚姻，如今与小31岁娇妻很恩爱

这是两人的第三个孩子，杜星霖也大方的晒出一家五口的幸福合照，公开的秀恩爱。不论当年的事情谁对谁错，杜星霖与张纪中的婚姻生活看起来还是很美好的。

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