滑稽戏是一种上海的传统戏剧，已经有很多年的历史了。在滑稽戏的发展历史上也出现了很多优秀的滑稽戏演员。但可惜的是这些滑稽戏演员们已经年龄很大了，近些年来很多滑稽戏演员也相继离世，是滑稽戏界的极大损失。下面我们一起来盘点近年来不幸去世的八大滑稽戏演员，谁最让人惋惜？

1、童双春

近日，滑稽戏界又传来了一个噩耗，童双春老前辈因病去世，享年87岁。童双春是滑稽戏界有名的英俊小生，是一位颜值与实力具备的滑稽戏演员。对于新中国后的滑稽戏界做出过突出的贡献。

2、翁双杰

翁双杰老先生也是滑稽戏泰山北斗式的人物，曾经创造过滑稽戏中新的形体动作，塑造了很多搞笑的人物形象，在滑稽戏界可以说是独树一帜。翁老先生在2014年不幸去世，享年八十六岁。

3、严顺开

2017年演员严顺开去世，很多人都觉得严顺开是一位影视剧演员。其实严顺开是一位滑稽戏演员，非常善于塑造搞笑的小人物。正是因为有着滑稽戏的功底，严顺开才能将阿Q这样的人物演绎的惟妙惟肖。

4、王双柏

王双柏也是上海滑稽戏圈的著名演员，相信不少人都看过他曾经拍摄过的电视剧《老娘舅》。因为这部剧王双柏在上海影视圈有了些名气。滑稽戏舞台给了他塑造人物的深厚功底。他所塑造的人物深入人心。2014年王双柏因病去世，大家再也没法在《老娘舅》中看到他的身影了。

5、绿杨

演滑稽戏的演员中大多是男性，女演员还是比较少的。而绿杨就是为数不多的女滑稽戏演员之一。绿杨戏路很宽，能塑造各种各样的人物。2014年，九十二岁高龄的她去世了。

6、王双庆

王双庆是上海滑稽戏双字辈的成员之一，因为滑稽戏演得好所以后来涉足了影视剧行业，他出演过很多的影视剧，幽默、滑稽的角色对于他来说信手拈来。2012年这位老先生永远的离开了我们。

7、王桂林

王桂林是一名滑稽戏演员，也经常参与滑稽戏的剧目创作。2017年王桂林去世时74岁，实在是太可惜了。

8、筱声咪

2012年著名滑稽戏演员筱声咪去世，上海滑稽戏界又少了一位大师，筱声咪生前一直致力于滑稽戏的发展，出演过很多的滑稽戏作品，即便是后来身体不好，他也依旧坚持自己的滑稽戏事业。