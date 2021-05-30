随着姚慕双、周柏春大师的谢幕，上海滑稽界“双字辈”表演艺术家又走了一位。2021年5月28日23点21分，上海滑稽表演艺术家童双春因病医治无效逝世，享年88岁，令许多人悲痛万分。

得知童双春去世的消息，戏迷们表达了缅怀之情。网友纷纷在网上留言：“一路走好”，“好慈祥的爷爷，一路走好”，表达自己的哀思之情。“最爱看您的独角戏了，一路走好“。

童双春的一生可谓波澜壮阔，在艺术上取的了极高的成就，拥有诸多的头衔。他不仅是第五批国家级非物质文化遗产代表性项目传承人、而且是著名滑稽戏、独演独角戏表演艺术家。自幼酷爱滑稽表演艺术的童双春师承滑稽泰斗姚慕双、周柏春，成为“双字辈”艺人中的一员。

童双春后来加入上海蜜蜂滑稽剧团，1960年随剧团转入上海人民艺术剧院。1978年他参与重建上海曲艺剧团（后改名为上海滑稽剧团）。提及恩师姚慕双、周柏春，童双春老师满脸崇敬地表示：“唱滑稽没有一个人超过‘姚周’，到现在为止，没有一个人，也不可能超越他们”。

童双春老先生的一生都在致力于滑稽表演，创作了《假医生请真医生》、《王老虎抢亲》、《出色的答案》、《性命交关》、《路灯下的宝贝》、《男保姆》、《热土花红》、《步步高》等家喻户晓的优秀作品，可以说是个当之无愧的滑稽表演艺术家。

童双春有一个黄金搭档，是他的师弟李青，两人一胖一瘦，一谐一正，十分逗趣，合作40余年，赢得了上海观众的广泛喜爱。两人不仅在艺术上合作默契，生活上也是好搭档。李青住5楼，童双春住6楼，两人生活上彼此照应，经常走动喝茶聊天。

生活中的童双春非常简朴，却心系祖国。多年来，他始终居住在田林一栋老公房的6楼简朴小屋中，面对突如其来的疫情，童双春拿出了三万元的积蓄作为党费捐给了组织。他说：“面对疫情，我年纪大了，身体也不好，没能像其他一线人员一样为国家作贡献。这些年我个人开销不大，就想把这些奖励通过党费，感谢组织一直以来的培养，回馈社会，回报人民。”

青年沪剧演员徐祥回忆起童双春表示：在上海戏校滑稽班学习期间，童老师对我的影响非常大。毕业以后的十年里，童老师也非常关心青年一辈滑稽艺人的成长。尽管他身体越来越虚弱，但每每聊起滑稽表演艺术，他都能畅谈几个小时。

2018年，童双春被授予“中国文联终身成就曲艺艺术家”称号。他将一生奉献给了滑稽表演艺术，为家家户户带来了欢声笑语。童老，一路走好！