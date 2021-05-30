《理想照耀中国》自从播出以来便是好评不断，这是一部向建党百年献礼的电视剧，每一集一个小故事，整部剧一共四十集，大概有两百多位明星参与出演。这么多明星聚集到一部电视剧中还真是少见，表现的出色与否观众也自由判断。那么这部剧播放至今，究竟有哪些演员的演技获得好评了呢？

1、郭晓东

郭晓东在《理想照耀中国》中扮演的是词曲作家王莘。郭晓东将王莘在创作歌唱祖国这首歌的心路历程演绎出来了。各种情绪变化十分到位。一集时间不长，但是却不妨碍郭晓东展现自己的好演技。

2、邓伦

邓伦在大家印象中应该是偶像剧出身的小鲜肉，但其实邓伦的演技一直很不错。这一次他在《理想照耀中国》中扮演的是一名修建红旗渠的技术人员，这一次邓伦主动将自己变丑，融入当时艰苦的情景当中，将这个人物演绎的很到位。

3、靳东

靳东这次在《理想照耀中国》中出演的是陈望道，靳东穿上一身长袍儒雅而文艺。他的台词并不是很多，但是依旧将一个理想者的信念演绎的很好。

4、林永健

林永健在剧中饰演的是一位失去儿子的老父亲，拼尽全力守护党史资料。林永健在这部剧中演技真的是发挥很好，所有的情感都是内敛，但是却又无比真挚。林永健的确是一位好演员。

5、祖峰

演员祖峰的演技一直很很稳定的，这次在《理想照耀中国》中的表现也不例外。他这次扮演的是一位保护滇金丝猴的守护者。祖峰这次扮演的角色及其富有张力，所以给力祖峰很大的演技发挥空间。

6、井柏然

井柏然这次在剧中扮演的是扫盲人员祁建华，也是一名军人。井柏然很少演军人的角色，这次演起军人来还是挺有模有样的，看起来正气十足。井柏然以后可以多演一些这样的角色。

7、李一桐

李一桐在《理想照耀中国》中扮演的是一位抗疫前线的护士，看似一个柔弱的女孩但是却十分坚强而有张力。李一桐在剧中的哭戏很有层次，看得人十分揪心，演技真的是有很大的进步。

8、赵丽颖

赵丽颖本身就是来自于农村，这次她扮演的是一位乡村干部，带领着村民们脱贫致富。赵丽颖接地气的表现还是很让人喜欢的，跟几位老戏骨搭档一点也不怯场。