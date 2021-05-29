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盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

(2021-05-29 12:59:51)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近年来，港台艺人纷纷转战内地捞金，身价瞬间暴涨几十倍，可谓是风光无限。下面我们就来盘点一下来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

1、佘诗曼

佘诗曼是大家非常熟悉的一位香港明星，香港小姐出身，近些年来转战内地。她主演的《延禧宫略》，《燕云台》都带给他带来了非常高的热度，是女艺人中的佼佼者。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

2、林依晨

2006年，林依晨凭借古装神话爱情剧《天外飞仙》成功进军内地市场。《倚天屠龙记》中的黄蓉给她带来了较高的国民度，后赴伦敦攻读硕士学位。美貌与实力并存，人生赢家无疑了。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

3、刘恺威

1994年，刘恺威在TVB正式出道， 2007年，他将演艺事业的重心转向中国内地。先后主演了《千金女贼》、《寂寞空庭春欲晚》、《蛮荒记》，《你和我的倾城时光》等影视剧，获得了不错的成绩。最轰动的还要属她与杨幂结婚，成功跻身内地当红小生。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

4、陈伟霆

陈伟霆是又一位来内地淘金的香港演员。他凭借《古剑奇谭》、《活色生香》、《老九门》等一系列作品获得颇高观众，成为炙手可热的男明星。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

5、吴奇隆

吴奇隆想必大家都很熟悉了，曾经凭借小虎队的成功红极一时，后凭借古装剧《步步惊心》二度翻红，可谓是港台明星转战内地的成功典范。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

6、苏有朋

同为小虎队成员的苏有朋在内地的战场也取得了不俗的战绩，他主演的《倚天屠龙记》、《风声》可谓是家喻户晓。近来参与赵薇、黄晓明主持的《中餐厅》综艺节目，保持了较高的热度与知名度。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

7、霍建华

霍建华也是一名来自台湾的男演员，2004年转入内地发展。仙侠剧《花千骨》可谓是家喻户晓，霍建华凭借《花千骨》成功跻身国内一线流量男星，虽然近几年来势头有所下滑，但也算是台湾艺人转战内地的佼佼者了。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

8、张卫健

张卫健主演的《西游记》可谓是深入人心，但其实张卫健也是很早踏上内地淘金的香港男明星。他主演的《机灵小不懂》、《少年张三丰》在内地都创下了很高的收视率。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

9、黄宗泽

男神黄宗泽也是转战内地的代表人物之一，自出道以来凭借着较高的颜值吸引了众多的女粉丝。但转战内地后拍摄的众多作品却反响平平。

盘点来内地捞金的十大港台明星，看看都有谁？

10、林峰

林峰作为TVB的当家小生，在香港拥有非常高的知名度与热度。在2014年与TVB约满后转战内地，却一直反响平平，未能激起多大浪花。

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