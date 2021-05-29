网络电影这些年上线的真是不少，不少电影无法在电影圈上映，转而来到网络平台上播放，吸引力很多网友们观看。在近几年的网络平台上，赵家班的电影可以说是一部接着一部。大家所熟悉的文松、杨树林等赵家班的成员一次次的出现在这些电影当中，四处刷存在感。

《东北轴神》、《山炮进城》等待着浓浓东北特色的网络电影上线，但是观众们看后基本都给出了一致的评价，那就是烂片。网络电影相比于院线电影来说差距还是挺明显的，尤其是在制作成本上，网络电影的制作成本很低根本无法院线电影相比。

赵家班的电影也一样，无论哪一部电影都充斥着廉价感，制作可以说是粗制滥造，毫无精致可言。如今观众们的审美可以都是经过好莱坞电影洗礼过的，所有粗制滥造的电影观众们都会有所抵触。

赵家班的电影除了粗制滥造以外，剧情也存在很大的问题。剧本是一部电影的灵魂，如果制作不够精良，故事讲的好也是可以的。但可惜的是赵家班的电影剧情灌水严重，可以说根本没有一部电影的剧情算得上上乘。既然是拍电影，赵家班就不能找几个靠谱的编剧吗？赵家班的电影自然是以喜剧为主，而一部好的喜剧电影，笑点是由剧情来推动的，而不是为了搞笑而搞笑，在那边生生的硬凹笑点。而赵家班的电影就有这样的问题。所以即便是喜剧电影观众们看着也是极为尴尬。

最后一点便是演员的问题，近几年随着综艺节目的火爆，赵家班旗下的杨树林、文松等人凭借着在喜剧舞台的精彩表现而成为了家喻户晓的喜剧明星。但可惜的是赵家班的喜剧明星们没有接受过专业的表演训练，他们的喜剧表演短暂的在舞台上发挥还可以，但是真要拍电影的话就需要演技了。而这恰恰是他们所缺乏的。

赵家班的成员们在拍这些喜剧电影的时候还是采用喜剧舞台的表演模式，没什么演技可言，呈现出来的电影状态很不自然。观众们自然不认可。

电影制作粗制滥造，电影剧本灌水严重再加上演员们演技不够成熟，这样的电影怎么可能会有口碑呢？赵家班依靠网络平台发展事业的野心大家都看的出来，但是方式真的是错了。网络电影也需要认真拍摄，要不然还是会被市场淘汰的。



