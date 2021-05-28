明星们的情感状况是大众比较感兴趣的话题。陈思诚和佟丽娅在屡次被传离婚后离了。有的明星从未官宣过在一起，却直接官宣了分手，比如宋妍霏和张一山。冯绍峰和赵丽颖在对外宣布离婚前也曾被曝疑似婚姻出了问题。有些瓜兜兜转转竟成了真瓜。

微博上曾有一个话题，讨论的是人尽皆知却又心照不宣的cp，当时一些网友提名魏大勋和杨幂这对cp。杨幂和魏大勋的绯闻恋情曾几次上热搜，2019年的时候，杨幂和魏大勋被拍到一起看画展。

2019年12月的时候，杨幂被拍到探班魏大勋，然后在拍摄结束后一起回酒店。魏大勋被曝是杨幂的迷弟，他当年考中戏是期待着有朝一日能跟心中的偶像杨幂合作。后来魏大勋和杨幂在《密室大逃脱》中有了合作。

魏大勋和杨幂被指在《密室大逃脱》中撒了一些糖，比如男方拥抱了女方，还疑似亲了女方。杨幂和刘恺威已经离婚了，她离婚后有权追求自己的幸福。很多网友觉得杨幂和魏大勋只差官宣在一起了。还有报道称魏大勋和杨幂在一起是很多圈内人都知道的事情。

但近日，杨幂和魏大勋被传已经分手了。这段相差3岁的姐弟恋真的没公开就结束了吗？有爆料说魏大勋家里人希望儿子结婚了，但杨幂没有结婚的想法。还有爆料称杨幂的妈妈对魏大勋不是很满意。

魏大勋和杨幂近况如何呢？魏大勋曾表示不介意年龄差，但今年他却表示不看好姐弟恋，当时就有网友觉得他和杨幂的感情可能出了问题。魏大勋发的新歌被指疑似意有所指，暗示他恢复单身了。而杨幂近日则被拍到现身剧组拍戏，似乎不受传言影响。感情是艺人私事，魏大勋和杨幂从没官宣过在一起，或许这对cp也不好磕，还是多关注他们的作品吧！