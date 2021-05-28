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吴宣仪称“这个圈子女孩不被善待”，被网友喊退圈，到底冤不冤？

(2021-05-28 10:04:20)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

以前，郑爽的“爽言爽语”给很多网友留下了深刻印象。明星是公众人物应当注意自己的言行举止，但是近些年因言论翻车的明星可不少，乃万和霍尊都是近期因言论翻车的明星。近日，又一位女星因言论翻车了，她就是吴宣仪。

吴宣仪称“这个圈子女孩不被善待”，被网友喊退圈，到底冤不冤？

吴宣仪2018年通过参加选秀节目《创造101》成名。近两年吴宣仪的综艺资源还是不错的，但是她在节目上的一些表现让人不敢恭维。吴宣仪上《妻子的浪漫旅行》把秦海璐叫成了海勤姐，这么叫错前辈的名字，吴宣仪事前都不做功课的吗？

吴宣仪称“这个圈子女孩不被善待”，被网友喊退圈，到底冤不冤？

吴宣仪在综艺节目《让生活好看》中回应了被吐槽衣着土气的问题，她说自己很刚，网友吐槽不好看，她偏要穿给大家看。吴宣仪还曾说好看的女艺人都曾被黑过。大家品品这句话，吴宣仪是在夸自己好看所以被人黑吗？那没被黑过的女艺人是不够好看吗？

吴宣仪称“这个圈子女孩不被善待”，被网友喊退圈，到底冤不冤？

吴宣仪的迷惑发言真是不少呢。近日，她发微博晒照，说这个圈子女孩不被善待，要好好保护自己。吴宣仪的发言已经上升到整个娱乐圈了。娱乐圈的女孩真的不被善待吗？网友们认同这样的说法吗？

吴宣仪称“这个圈子女孩不被善待”，被网友喊退圈，到底冤不冤？

苏芒说650元的伙食费不够，女星的伙食费真的很高呢。郑爽日薪208万让人乍舌。吴宣仪还被曝拿过粉丝送的贵重礼物。女艺人真的不被善待吗？吴宣仪凭借“宣言宣语”上了热搜，一些网友吐槽她近期这么多迷惑发言，她是想模仿郑爽，还是想走黑红路线？

吴宣仪称“这个圈子女孩不被善待”，被网友喊退圈，到底冤不冤？

被吐槽衣品差，不被善待，吴宣仪真的这么惨吗？她如果是想卖惨，那这波操作可能没达到预期效果，因为很多网友吐槽她玻璃心，情商低。一些网友甚至喊话让她退圈，既然不被善待，那不如去找一份被善待的工作。

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