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盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

(2021-05-27 11:47:11)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈是抑郁症的高发地带，很多明星看上去光鲜亮丽但是背后却一直被抑郁症所困扰，痛苦不堪。甚至有很多明星因为抑郁症而自杀身亡。下面我们就来盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，每一位都让人十分惋惜。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

1、海峰

最近，娱乐圈又传出一个噩耗，歌手海峰因为抑郁症而跳楼自杀。海峰多年前因为参加《我爱记歌词》而走红。在娱乐圈多年一直在做音乐，是个很有才华的音乐人。据说海峰被抑郁症困扰多年，最终选择了自杀这条路，真是令人惋惜。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

2、张国荣

张国荣在2003年跳楼自杀可是震惊了娱乐圈，作为当红明星张国荣其实被抑郁症困扰了很长时间。最终也是因为不堪忍受抑郁症的折磨而自杀。直到今天还有很多张国荣的粉丝会在他的忌日进行悼念活动。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

3、陈百强

香港歌手陈百强在1992年的一天因为服用大量药物被送到了医院。据陈百强的家人说陈百强患有严重的抑郁症，所以有吞药自杀的倾向，经过长期昏迷之后陈百强还是离开了人世，香港乐坛自此少了一位巨星。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

4、乔任梁

乔任梁当初也是娱乐圈的当红小生，每次对外都是一副很开朗的样子，谁也不会想到他其实也一直被抑郁症困扰着，直到他在上海的家中自杀。也让大家再次关注到了娱乐圈明星们抑郁症的严重性。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

5、贾宏声

贾宏声在上个世纪90年代的时候曾经是当红男明星，她还是巩俐的同学。但是后来因为抑郁症自杀身亡。在自杀之前贾宏声吸毒、被抑郁症折磨，生活过得一团糟，最终选择了自杀来解脱。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

6、陈宝莲

陈宝莲曾经是香港红极一时的女明星，上个世纪九十年代时她拍摄了很多电影。结婚生子之后，她便患上了产后抑郁症。2002年她也是因为抑郁症而跳楼自杀，去世之时还不到三十岁，实在是太可惜了。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

7、陈琳

陈琳在90年代时时一位非常有名的歌手。后来因为在事业与感情上遭受了重创患上了抑郁症。2002年的一天她选择了自杀来结束了自己的生命。

盘点因抑郁症自杀去世的八大明星，谁最让人惋惜？

8、崔雪莉

韩国女明星崔雪莉自杀的消息传来时很多粉丝为之哭泣，一个花季女孩因为抑郁症选择了自杀。韩国娱乐圈的残酷导致了崔雪莉患有严重的抑郁症，当红的她就这么离开了我们，真是太可惜了。


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