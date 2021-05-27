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揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕

(2021-05-27 09:46:22)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，又一位女星被曝疑似有新恋情了，她就是蔡卓宜。看过《青春有你2》的网友应该认识蔡卓宜吧？蔡卓宜虽然不是出道选手，但她凭借高颜值圈了不少粉。蔡卓宜其实是马来西亚人，但她近两年把工作重点转移到了内地。

揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕

跟蔡卓宜传出绯闻的是大嘴男星王大陆。王大陆2015年通过演电影《我的少女时代》走红，他是女星林允的好友。王大陆和李沁在《狼殿下》中组过cp。王大陆热情开朗，他的家庭也不错。

揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕

媒体拍到了王大陆和蔡卓宜拥吻的照片，女方疑似喝醉了，男方还用公主抱的方式把她抱上了车，这样的画面是不是很甜？王大陆和蔡卓宜的绯闻恋情也上了热搜。很多网友评论说他们这是在恋爱吗？

揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕

不过王大陆和蔡卓宜方面都还没有回应绯闻恋情呢。王大陆和蔡卓宜一起上过综艺节目《怦然再心动》，节目中王大陆是征爱助理，而蔡卓宜是追爱嘉宾，当时在节目中和蔡卓宜约会的是素人男嘉宾陈越。节目的最后蔡卓宜没有选择陈越。

揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕

王大陆和蔡卓宜在《怦然再心动》中的互动给人感觉挺甜的，连女嘉宾黄奕都说觉得他们挺配的。《怦然再心动》录制结束后，王大陆和蔡卓宜也有互动，还彼此互称兄妹。如今被曝疑似相恋，有网友调侃说这是兄妹情变成了情侣吗？

揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕

也有网友评论说心疼陈越，蔡卓宜拒绝陈越的时候不是说暂时还不想谈恋爱吗？这转身就和王大陆在一起了？蔡卓宜还那么年轻，但她其实离过婚。《怦然再心动》促成了王子文和吴永恩这对，蔡卓宜和王大陆是否也在一起呢？你怎么看呢？

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