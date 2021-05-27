娱乐圈可以说是美女如云，一张漂亮的脸蛋是很多女明星加分项。但其实娱乐圈有很多女明星颜值并不算高，但是他们却可以靠自己的才华吃饭，也一样深受观众们的喜欢。那么娱乐圈有哪些女明其貌不扬但是却很有才华呢？赶紧一起来盘点一下吧。

1、辣目洋子

这两年辣目洋子可以说真是挺火的，各大影视剧中都能看到她的身影。辣目洋子长得并不漂亮，但是在表演上非常放得开，也很善于模仿。最重要的是她的搞笑能力很强，所以越来越多的导演愿意找她拍戏。

2、贾玲

同样是身材胖胖的女明星还有贾玲，贾玲一直是喜剧舞台上的扛把子，喜剧表演功底很强，给观众们带去了无数的欢声笑语。近两年贾玲还做起了导演，她拍摄电影《你好，李焕英》票房超过五十亿，可见在导演方面贾玲也是有一定的才华的。

3、韩红

韩红在娱乐圈红了很多年，但是她的身材和颜值是有目共睹的，虽然没有好的身材与颜值但是她的音乐才华可是不容忽视。高亢嘹亮的声音及其具有辨识度，也让她在音乐圈奠定了属于自己的地位。

4、李宇春

在娱乐圈当红的明星当中李宇春算不上是美女，但是自从出道之后她就一直红到现在。除了有不错的音乐才华以外，她鲜明的个性也为她加分，直到现在李宇春在圈内还有一大票粉丝，地位丝毫没有被晚辈们超越。

5、任素汐

在美女如云的影视圈，任素汐绝对算不上是美女，但是任素汐的演技却是非常的好，演过不少出色的电影。因为演技出众，任素汐这两年在圈内名气一直在上涨，观众们对于这个演员还是很认可的。

6、黄绮珊

黄绮珊作为歌手，颜值与身材并不出众，但是黄绮珊的声音真的是很棒，她的歌声及其具有穿透力，让听者为之一振。跟实力派歌手PK一点都不落下风，自然圈了一大票的粉丝，当然喜欢她的人并不是冲着颜值去的，而是冲着她的实力去的。

7、金婧

金婧是这两年新兴的一位喜剧女演员，小小的眼睛很有喜感，但是颜值看上去并不高。金婧但部分时间是在喜剧中进行表演的，表演功底很是扎实。还记得她在2020年春节晚会上的一段贯口可是让人佩服不已，相信她将来的喜剧之路一定会发展的非常好。

8、谢依霖

极具喜剧天赋的女明星还有谢依霖，还记得她在小时代中的表演吗？真是电影中的搞笑担当。不过就颜值来说的确是她的短板，她并不漂亮，但依旧受人喜欢。