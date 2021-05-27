加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：184,732,766
  • 关注人气：209,311
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

(2021-05-27 09:25:59)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈可以说是美女如云，一张漂亮的脸蛋是很多女明星加分项。但其实娱乐圈有很多女明星颜值并不算高，但是他们却可以靠自己的才华吃饭，也一样深受观众们的喜欢。那么娱乐圈有哪些女明其貌不扬但是却很有才华呢？赶紧一起来盘点一下吧。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

1、辣目洋子

这两年辣目洋子可以说真是挺火的，各大影视剧中都能看到她的身影。辣目洋子长得并不漂亮，但是在表演上非常放得开，也很善于模仿。最重要的是她的搞笑能力很强，所以越来越多的导演愿意找她拍戏。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

2、贾玲

同样是身材胖胖的女明星还有贾玲，贾玲一直是喜剧舞台上的扛把子，喜剧表演功底很强，给观众们带去了无数的欢声笑语。近两年贾玲还做起了导演，她拍摄电影《你好，李焕英》票房超过五十亿，可见在导演方面贾玲也是有一定的才华的。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

3、韩红

韩红在娱乐圈红了很多年，但是她的身材和颜值是有目共睹的，虽然没有好的身材与颜值但是她的音乐才华可是不容忽视。高亢嘹亮的声音及其具有辨识度，也让她在音乐圈奠定了属于自己的地位。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

4、李宇春

在娱乐圈当红的明星当中李宇春算不上是美女，但是自从出道之后她就一直红到现在。除了有不错的音乐才华以外，她鲜明的个性也为她加分，直到现在李宇春在圈内还有一大票粉丝，地位丝毫没有被晚辈们超越。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

5、任素汐

在美女如云的影视圈，任素汐绝对算不上是美女，但是任素汐的演技却是非常的好，演过不少出色的电影。因为演技出众，任素汐这两年在圈内名气一直在上涨，观众们对于这个演员还是很认可的。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

6、黄绮珊

黄绮珊作为歌手，颜值与身材并不出众，但是黄绮珊的声音真的是很棒，她的歌声及其具有穿透力，让听者为之一振。跟实力派歌手PK一点都不落下风，自然圈了一大票的粉丝，当然喜欢她的人并不是冲着颜值去的，而是冲着她的实力去的。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

7、金婧

金婧是这两年新兴的一位喜剧女演员，小小的眼睛很有喜感，但是颜值看上去并不高。金婧但部分时间是在喜剧中进行表演的，表演功底很是扎实。还记得她在2020年春节晚会上的一段贯口可是让人佩服不已，相信她将来的喜剧之路一定会发展的非常好。

盘点其貌不扬却很有才华的八大女星，你最喜欢谁？

8、谢依霖

极具喜剧天赋的女明星还有谢依霖，还记得她在小时代中的表演吗？真是电影中的搞笑担当。不过就颜值来说的确是她的短板，她并不漂亮，但依旧受人喜欢。

我的更多文章：
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
二手油罐车要多少钱？购买二手油罐车要注意哪些事项？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
2020年二手油罐车最新报价，二手油罐车要多少钱？
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
湖北楚川兴汽车销售有限公司——专用车油罐车价格最便宜服务最到位
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
哪里买油罐车最便宜？油罐车出厂价直销——湖北楚川兴汽车销售有限公司
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
【油罐车】油罐车报价多少钱_油罐车图片视频-油罐车厂家
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
2020年油罐车多少钱？油罐车的报价，怎样选购油罐车？
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点表情管理失误惹争议的八大明星，看看都有谁？
    后一篇 >揭秘王大陆与蔡卓宜恋情曝光真实内幕
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有